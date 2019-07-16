Взять на прокат авто в Европе без ущерба для своего кошелька можно, если знать некоторые нюансы.

Чтобы ваше путешествие было по-настоящему комфортным, аренда авто – лучшая идея. При этом процесс бронирования очень гибкий и совершенно не сложный.

Какое авто взять в аренду

Если в путешествие с вами едет семья или компания из 3-х – 4-х людей учтите, что автомобиль мини-класса для этого не самый удобный вариант. К примеру, в этом случает лучше взять автомобиль гольф-класса или D-класса.

По островам отлично катают авто В-класса. Для одноразовых поездок можно сэкономить и довольствоваться самыми дешевыми автомобилями А-класса.

Для большой компании свыше 4-х человек лучшим вариантом будет минивэн – в длительной поездке вы оцените удобства этого класса.

На автомобили представительского класса и спортивные авто, как вы понимаете, ценники совершенно другие.

Помните, для экономии средств идеальным вариантом будет автомобиль с дизельным мотором и ручной коробкой переключения передач.

Сколько стоит арендовать автомобиль

В среднем стоимость аренды автомобиля в Европе у местного прокатчика варьируется в пределах 40 евро в сутки.

Учтите, что прокатчики дополняют цену еще десятком не всегда обязательных платежей, которые в итоге практически удваивают стоимость аренды (доплата за второго водителя, детское кресло, навигатор и тд).

Как сэкономить

Городские пункты проката окажутся в среднем на 26% дешевле для туриста, чем аренда машины в аеропорту;

Купить различные дополнительные устройства вроде GPS-навигатора дешевле их аренды;

В ЕС чем больше срок аренды машины (недели две), тем меньше стоимость за день;

Дешевле всего аренда обходится в несезон, особенно экономным считается январь.

Как бронировать авто

Найти нужное авто можно через сервисы-агрегаторы, которые являются посредником между вами и компаниями, имеющие свою комиссию или скидки. Вот несколько из них:

Carngo

Economycarrentals

Economycarhire

Carrentals

Autoeurope

На этих сайтах вы просто выбираете понравившееся вам авто, бронируете, и после этого на электронную почту приходит ваучер с указанием компании-прокатчика.

Очень популярна в Европе система Fly & Drive, суть которой в том, чтоб получить автомобиль в аренду сразу же по прилету в тот или иной европейский аэропорт.

В связи с арендой авто следует учесть такие нюансы:

Часы работы офиса компании по прокату авто, в том числе в выходные и праздничные дни (чем шире диапазон – тем лучше);

Наличие разветвленной сети (важно, если вы собираетесь сдавать автомобиль в другом месте, другой стране);

Размер депозита, оставляемого в залог;

Стоимость и условия страховки;

Возможность взять в аренду дополнительное оборудование (детское кресло, бустер, навигатор, крепления для лыж);

Отсутствие ограничения на среднесуточный пробег и (или) общий километраж (в Европе практически не встречается, в других странах возможно);

Ограничение на пробег по грунтовым дорогам или бездорожью; (в Европе практически нет, в других странах возможно).

Прежде чем оформить заказ, изучите условия страховки. Самое важное в любой страховке – это франшиза – ограничение вашей ответственности. Здесь могут быть разные варианты вплоть до Super Collision Damage Waiver – это полное отсутствие ответственности при повреждениях.

Также обратите внимание на пункты Theft Protection (TP) – ограничение ответственности при угоне и Personal Accident Insurance – возмещение ущерба при несчастном случае.

Документы и требования при аренде авто

Возраст водителя должен быть выше 21 года. Некоторые конторы выдадут вам автомобиль, даже если водителю 18 лет, но тогда готовьтесь доплатить несколько евро в день.

Потребуются международные права. Арендодатель требует права новго образца +IDL( International driving license).

Для оплаты нужна карточка международных платежных систем. Большинство сайтов принимают только кредитные карты. Количество поставщиков, предоставляющих авто в аренду с дебетовой картой очень ограничено и зачастую это влечет за собой кучу дополнительных условий, другие же не принимают дебетовые карты и наличные деньги в качестве способа оплаты аренды.

Берете машину в аэропорту – сообщите номер рейса. Также нужно иметь с собой распечатку электронного подтверждения брони автомобиля.

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Дополнительные советы

Всегда обращайте внимание, чтобы весь километраж, налоги, аэропортовые сборы, страховки были включены в заявленную цену;

При получении авто нужно осмотреть вмятины и царапины и сравнить их с уже отмеченными в договоре, сделать фото для перестраховки;

Изучите нюансы в ПДД тех стран, в которые вы планируете поездку;

Сдать автомобиль можно прямо в аэропорту, где в специальном для этого месте нужно найти табличку вашего арендодателя.

К слову, Факты ICTV собрали несколько советов, как собраться в путешествие на авто.