Владимир Зеленский своим указом поручил создать в Украине условия для строительства или ремонта дорог европейского качества.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог в Украине.

В частности, до 1 января 2020 года Кабинет Министров должен пересмотреть требования к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Кроме того, должны быть созданы условия для строительства или ремонта дорог европейского качества.

Также заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC).

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Президент подчеркнул, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. В то же время другие дороги должны быть в нормальном состоянии.

– Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог, – заявил Зеленский во время совещания по дорожной инфраструктуре.

Со своей стороны руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что необходимо системно бороться с коррупцией в дорожной сфере и провести аудит действующих договоров.

Также, по его словам, есть вопросы к работе Укравтодора и его руководства.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила хищения более 3,5 млн грн на ремонте автомобильных дорог.