Обновленный внедорожник Infiniti QX80 был представлен в 2017 году, а через год дебютировал и на нашем рынке.

Infiniti QX80 доступен только в варианте с 5,6-литровым бензиновым двигателем V8, 7-ступенчатой АКПП и полным приводом ALL-mode (AWD).

Цены на Infiniti QX80 стартуют с отметки $85,5 тыс. за начальную комплектацию LUXE.

Максимальная версия Infiniti QX80 стоит около $91 тыс. Как и полагается, у нас на тест-драйве побывала топовая версия.

Дизайн

Infiniti QX80 – внедорожник внушительных размеров и его уважают на дороге. Вас будут пропускать в потоке машин и уступать дорогу даже там, где по правилам уступать должны вы.

Много рассказывать о дизайне QX80 смысла нет, все становится понятно при первом его виде. Infiniti QX80 – огромный, суровый внедорожник премиум класса.

Салон

На выбор предлагается два варианта салона (7/8 мест), которые, кстати, не отличаются по стоимости. В первой компоновке вы получите два раздельных кресла на третьем ряду сидений, а во втором варианте “галерка” будет трехместной.

Изобилие дерева, добротная кожа и широкие кресла создают ощущение пребывания в кабинете топ-менеджера крупной компании.

Но вот если к качеству материалов претензий нет, то к современности интерьера они возникают. Этот кабинет явно напрашивается на диджитализацию.

Кнопки на рулевом колесе и центральной консоли уже немного не вписываются в концепцию современного, нового автомобиля.

Это же можно сказать и про дисплей бортового компьютера. Сама панель приборов очень простая в восприятии и легко считывается.

Та же история и с мультимедийным дисплеем, графика которого уже просится на заслуженный отдых. На дисплей выводится изображение камер кругового обзора, навигации, медиа и трехзонального климат-контроля.

Передние сиденья удобные, боковой поддержки достаточно, есть подогрев и вентиляция.

На втором ряду сидений с недостатком места также нет проблем.

В подголовниках передних кресел вмонтированы мультимедийные экраны.

Также есть два входа USB, розетка и разъемы под наушники для экранов.

Есть собственный блок управления климат-контролем и подогрев сидений.

Третий ряд сидений у нас был рассчитан на 3 пассажира. Да, излишка свободно места здесь нет, но по городу можно вполне комфортно передвигаться.

Объем багажника зависит от количества пассажиров на борту.

Со сложенным третьим рядом сидений – 1 405 л.

С установленным третьим рядом – 470 л.

Полноразмерная запаска закреплена с внешней стороны под багажником.

Динамика

В Infiniti QX80 установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 5,6 л, который обладает мощностью 405 л.с. при 5 800 об/мин и максимальным крутящим моментом 560 Нм при 4 000 об/мин. Мотор работает в паре со 7-ступенчатым автоматом.

Находясь за рулем Infiniti QX80 абсолютно не хочется давить газ в пол и резвиться. Этот внедорожник не провоцирует срываться с места на светофоре и устраивать гонки.

Наоборот, в Infiniti QX80 хочется ехать плавно и размеренно, никуда не спеша. И это совсем не означает, что он не умеет быстро ездить. Почти трехтонный Infiniti QX80 может разогнаться до сотни за 7,5 с.

Расход топлива? В смешанном цикле у меня получалось около 16,5 л на 100 км.

У Infiniti QX80 полностью независимая подвеска, а сам автомобиль оказался комфортным, но 22-дюймовые колесные диски давали о себе знать.

Гидравлическая система контроля колебаний кузова заметно минимизирует крены при прохождении поворотов.

В Infiniti QX80 есть и целый набор помощников, благодаря которым можно избегать неприятных ситуаций, связанных с маневрами этого “малыша”.

В тесных проулках и запаркованных дворах чувствует себя не совсем комфортно.

Габаритные размеры:

Длина 5 340 мм

Ширина 2 030 мм

Высота 1 925 мм

Колесная база 3 075 мм

Клиренс 234 мм

Система кругового обзора и большие зеркала упрощают процесс парковки “бегемота”, но подходящие под габариты парковочные свободные места найти проблематично.

Также есть система распознавания движущихся объектов вокруг автомобиля и система предотвращения наезда на препятствие задним ходом. Это убережет вас от наезда на внезапно появившегося велосипедиста или пешехода.

В Infiniti QX80 хорошая обзорность благодаря большой площади остекления и высокой посадке.

Одной из изюминок этого японца является цифровое зеркало заднего вида. Оно позволяет водителю использовать зеркало заднего вида в качестве стандартного зеркала или выводить на него изображение с камеры, установленной на заднем стекле автомобиля.

Штука удобная, хоть и необычная.

Также есть система мониторинга мертвых зон, контроль полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Полный привод

Система полного привода Infiniti QX80 включает в себя три режима работы (AUTO, 4HI и 4LO).

AUTO – автоматический режим распределения крутящего момента. В этом режиме автомобиль преимущественно заднеприводный, а передняя ось подключается автоматически.

4HI – распределение крутящего момента между осями в соотношении 50/50.

4LO – распределение крутящего момента между осями в соотношении 50/50 и активирование пониженного ряда.

Infiniti QX80 готов подставить надежное плечо на бездорожье, но я сомневаюсь, что вы захотите топить в болоте такую красоту.

Итог



Infiniti QX80 оставил о себе позитивное впечатление, но с горчинкой. Автомобиль массивный внешне и очень просторный внутри. Дизайн, как говорятся, на любителя.

В салоне все качественно и на уровне, но вот относительно современности есть вопросы.

Есть множество систем и ассистентов, которые упрощают жизнь водителю. Также есть и система полного привода, которая готова подстраховать в любой момент.

Вишенка на торте – 5,6-литровый атмосферный двигатель V8.

Решать, как всегда, вам.





























































































































Тест-драйв Infiniti QX80: размер имеет значение / 31 фотографий

Олесь Куница