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Украинцы смогут контролировать ремонт дорог через смартфон

Укравтодор анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.

Украинцы смогут контролировать ремонт дорог через смартфон

В Украине скоро появятся онлайн-инструменты для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог. Геоинформационная система будет сообщать о состоянии дороги и автоматически определять нужен ли там ремонт. Также будет информировать о цене работ, кто их выполняет и на какой стадии они находятся.

Нововведение, которое поможет минимизировать влияние человеческого фактора и увеличить прозрачность процессов по улучшению состояния дорог в Украине, анонсировали в Укравтодоре.

– Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и повышения качества эксплуатации и строительства дорог. Наша задача максимально упростить все процессы на пути к положительному результату, – отметил директор Государственного предприятия дорожной связи, информационного обеспечения и автоматики Укрдорсвязи Вадим Горюшко.

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Онлайн-карту планируют представить 24 августа 2019 года. Кроме этого, будет создана карта дорог, которая будет показывать, где ведутся дорожные работы в зимний период.

К слову, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог в Украине.

Источник: Укравтодор

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