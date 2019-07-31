Покупка авто в Европе – процесс несложный, особенно если дело поручить экспертам, которые лучше знают, где и как искать транспортное средство за границей.
Пригнать авто из Европы – весь этот процесс может занять от 4-6 дней при условии, что вы выбрали автомобиль и способ, как купить авто за границей.
Самый сложный вариант пригнать авто из Европы – это самостоятельно поехать за границу и купить машину “с рук”. Также можно обратиться к экспертам, которые доставят транспортное средство чуть ли не к вам в гараж.
Определяемся с авто
Определиться с авто, которое вы хотите – это значит рассчитать свой максимальный бюджет и выбрать транспортное средство.
Искать автомобиль, смотреть варианты можно на сайтах разных стран – к примеру, в Германии на таких:
Традиционно считается, что в Германии машины самые лучшие, но купить там машину “с рук” практически не реально — большинство сделок идут через дилера.
Также к странам, в которых можно купить ухоженный автомобиль эксперты относят:
- Нидерланды;
- Польшу;
- Бельгию;
- Люксембург;
- Австрию.
Высчитываем стоимость растаможки
Цена автомобиля, тип и обьем двигателя – все это повлияет на сумму налогов при растаможивании.
Чтобы не ломать себе голову математическими вычислениями, можно воспользоваться калькуляторами растаможки авто. Вот, например, один из них.
! Часто на сайтах в объявлениях можно найти две цены. Брутто — это цена с европейским НДС, нетто — цена без европейского НДС. Украина — не страна ЕС, поэтому смотрите на цену — нетто.
Растамаживаем авто
Оформить авто на украинской таможне возможно, если привезенная машина соответствует критериям:
- Модель не старше 2010 года;
- Стандарт Евро-5;
- Наличие сертификата происхождения (СП).
Все другие варианты приведут покупателя к трудностям на таможне.
Также не забывайте, что нужно уплатить ввозную пошлину, акцизный налог и НДС.
! Авто должно быть произведено не на территории государства, признанного агрессором по отношению к Украине. На сегодняшний день это только Россия.
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Пример покупки авто за границей: 7 этапов
- Выбираем авто;
- Выезжаем за границу (самостоятельно, с экспертом или доверяем выезд эксперту);
- Осматриваем машину;
- Отправляем брокеру в Украине документы (для оформления декларации (ПД) и оплаты налогов по авто);
- Пересекаем границу;
- Растамаживаем (в течение 10 дней после вьезда в пункте таможенного оформления по месту регистрации необходимо сделать все документы);
- Ставим машину на учет в сервисном центре МВД по месту регистрации.
! По закону необходимо сделать сертификат соответствия нормам Евро-5 (при первой регистрации авто в сервисных центрах МВД – 1 день). Его можно сделать как до, так и после растаможки.
Вот здесь есть карта технических центров, где можно пройти сертификацию транспортного средства.
К слову, эксперты рассказали Фактам ICTV, как правильно выбрать и купить б/у авто.