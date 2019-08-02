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Российский электроситикар засветился на патентных снимках

Россияне планируют начать серийный выпуск электрического ситикара Zetta до конца года.

Российский электроситикар засветился на патентных снимках

Российский электрический ситикар Zetta рассекретили благодаря патентным снимкам.

Поставить на конвейер машину планируют до конца 2019 года. Обьемы производства – 10 тысяч авто.

Кузов будет выполнен из металлического каркаса с композитными навесными панелями.

Что будет под капотом у электрокара, пока неизвестно. Если судить по тестовому прототипу, который показали ранее, то приводить в движение автомобиль будут четыре асинхронных мотор-колеса Дуюнова на 98 лошадок, а также батарея емкостью 10 киловатт-часов.

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Разработчики обещают, что машина сможет преодолеть на одном заряде 200 км.

Напомним, компания Renault представила обновленный электрокар Zoe.

Источник: Motor

Фото: Motor

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