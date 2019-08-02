Россияне планируют начать серийный выпуск электрического ситикара Zetta до конца года.

Российский электрический ситикар Zetta рассекретили благодаря патентным снимкам.

Поставить на конвейер машину планируют до конца 2019 года. Обьемы производства – 10 тысяч авто.

Кузов будет выполнен из металлического каркаса с композитными навесными панелями.

Что будет под капотом у электрокара, пока неизвестно. Если судить по тестовому прототипу, который показали ранее, то приводить в движение автомобиль будут четыре асинхронных мотор-колеса Дуюнова на 98 лошадок, а также батарея емкостью 10 киловатт-часов.

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Разработчики обещают, что машина сможет преодолеть на одном заряде 200 км.

Напомним, компания Renault представила обновленный электрокар Zoe.