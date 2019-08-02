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В Украине вырос спрос на легковушки: топ-10 популярных марок

В июле 2019 году в Украине зарегистрировали на 14% больше легковушек, чем в этом же месяце прошлого года.

В Украине вырос спрос на легковушки: топ-10 популярных марок

В июле 2019 году в Украине зарегистрировали 7600 новых легковых авто, что на 14% по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

Больше всего украинских “прописок” в прошлом месяце получили автомобили марки Renault – 1203 штуки.

На втором месте по статистике импорта идет Toyota – 1039 новых авто.

Замыкает тройку лидеров Skoda. В июле зарегистрировали 687 этих авто.

В топ-10 также вошли: KIA – 595 авто, Nissan – 488 авто, Hyundai – 468 авто, Volkswagen – 338 авто, Suzuki – 259 авто, BMW – 236 авто, Mazda – 233 авто.

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Статус бестселлера месяца среди моделей заслужил автомобиль KIA Sportage – 479 автомобилей.

К слову, по статистике первой половины 2019 года, в Украине вырос спрос на электрокары.

Источник: Сегодня

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