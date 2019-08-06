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Hyundai выпустила Sonata Hybrid с солнечными панелями

Hyundai выпустила новый седан Sonata Hybrid, который существенно изменился в дизайне.

Sonata Hybrid

Новый седан Sonata Hybrid от Hyundai существенно изменился в дизайне и получил систему солнечных батарей на крыше для зарядки электродвигателя.

Производитель обещает, что дополнительный источник энергии позволяет сократить расходы на топливо и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Солнечные батареи смогут восполнять от 30 до 60% емкости аккумуляторов авто ежедневно.

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В среднем шесть часов зарядки в день дадут до 1 300 км дополнительного пробега ежегодно.

Также Sonata Hybrid получила двигатель Smartstream G2.0 GDi HEV мощностью 195 лошадиных сил, шестиступенчатую гибридную коробку передач и функцию Цифровой ключ, которая может разблокировать двери авто через приложение для смартфона.

Новинку уже можно приобрести в Южной Кореи.

Напомним, в Hyundai работают над выпуском заряженной версии Tucson.

Источник: engadget.com

Фото: engadget.com

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