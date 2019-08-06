Причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в Украине нет, заявил Андрей Герус.

Введение специальной пошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа из России не ударит по карману украинцев.

Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

По его словам, стабильность цен подтверждают трейдеры. Герус подчеркнул, что тем более не видит причин для роста цен на ДТ в розничных сетях.

– На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины, – сказал Герус.

Читайте: В Украине создадут оперативный штаб нефтетрейдеров – Омелян

При этом представитель президента в Кабине подчеркнул, что возможную проблему с логистикой можно будет решить при помощи Укрзализныци, которая готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.

К слову, Герус сообщал, что поставки российского сжиженного газа и дизельного топлива в Украину с 1 августа сократятся почти в два раза.