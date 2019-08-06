МВД 6 августа приостанавливало выдачу водительских удостоверений из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы.
Из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы в сервисных центрах МВД приостанавливали выдачу водительских удостоверений.
Из-за технических проблем в сервисных центрах МВД невозможно было:
- получить удостоверение водителя на право управления транспортными средствами;
- обменять и заменить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами;
- получить свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.
Читайте: В Украине вырос спрос на легковые автомобили: топ-10 популярных марок
Работа сервисных центров МВД восстановили сразу после устранения неполадок в Национальной автоматизированной информационной системе.
К слову, Кабинет министров расширил список платных номеров для автомобилей.