Август, 06 в 12:46

Проблемы с выдачей водительских удостоверений – МВД назвало причину

МВД 6 августа приостанавливало выдачу водительских удостоверений из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы. Из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы в сервисных центрах МВД приостанавливали выдачу водительских удостоверений. Из-за технических проблем в сервисных центрах МВД невозможно было: получить удостоверение водителя на право управления транспортными средствами;

обменять и заменить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами;

получить свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов. Читайте: В Украине вырос спрос на легковые автомобили: топ-10 популярных марок Работа сервисных центров МВД восстановили сразу после устранения неполадок в Национальной автоматизированной информационной системе. К слову, Кабинет министров расширил список платных номеров для автомобилей.

Источник: МВД

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