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Проблемы с выдачей водительских удостоверений – МВД назвало причину

МВД 6 августа приостанавливало выдачу водительских удостоверений из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы.

Екзамен на водійські права

Из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы в сервисных центрах МВД приостанавливали выдачу водительских удостоверений.

Из-за технических проблем в сервисных центрах МВД невозможно было:

  • получить удостоверение водителя на право управления транспортными средствами;
  • обменять и заменить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами;
  • получить свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

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Работа сервисных центров МВД восстановили сразу после устранения неполадок в Национальной автоматизированной информационной системе.

К слову, Кабинет министров расширил список платных номеров для автомобилей.

Источник: МВД

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