Стоимость зеленой карты для выезда за границу уменьшится на 4,4% с 7 августа.

Стоимость страхового полиса зеленая карта для легкового автомобиля для поездки в Европу на 15 дней уменьшилась и составляет 687 грн вместо 719 грн.

Для автобусов цена составляет 2 584 грн вместо 2 702 грн, для грузовиков – 1 622 грн.

Цена зеленой карты на один месяц для легковушек составит 1 095 грн, автобусов – 3 588 грн, грузовиков – 2 153 грн.

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За полугодовой и годовой полис для легковых автомобилей нужно заплатить 4 860 грн и 6 017 грн соответственно, для автобусов – 12 561 грн и 23 328 грн, а для грузовиков – 10 193 грн и 19 237 грн соответственно.

Поездка в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию для легковых автомобилей на 15 дней обойдется в 501 грн, один месяц – 737 грн, полгода – 1 689 грн, год – 2 405 грн.

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Источник: МТСБУ