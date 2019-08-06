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Единая база: в Украине планируют оценивать евробляхи по-новому

В Украине планируют создать единую базу стоимости растаможки автомобилей для снижения коррупции на таможнях.

Единая база: в Украине планируют оценивать евробляхи по-новому

В Украине планируют запустить процесс растаможки авто с еврономерами, который позволит владельцам самостоятельно просчитывать стоимость транспортных средств.

По словам главы Таможенной службы Максима Нефьодова, сейчас в Украине растаможивают евробляхи “полулегально”, используя при оценке авто “зесекреченные” каталоги Schwacke.

– Кому-то пропускают (авто), кому-то доначисляют (пошлину), а кому-то – доначисляют втрое, – заявил Нефьодов.

По его словам, чтобы снизить коррупцию на таможнях и защитить автомобилистов, необходимо создать единую базу стоимости растаможки автомобилей, которая основывалась бы на данных об уже ввезенных транспортных средствах.

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Таким образом, автомобилисты смогут заранее знать, сколько им придется платить за растаможку, подытожил Нефьодов.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные авто на европейских номерах.

Источник: 5 канал

Фото: УНИАН

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