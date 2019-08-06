Президент Украины подписал закон об установлении дорожных знаков для парковки и зарядок для электромобилей, который предусматривает также установление зеленых номеров для электрокаров.

Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей.

Документом узаконивается использование зеленых номеров для электрокаров, которые помогут идентифицировать транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями.

Соответствующий закон обнародован на сайте парламента.



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Закон решает проблему оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков, что тормозит развитие электромобильности в Украине.

– Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, которые оснащены зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя. Это создает проблемы для доступа электрокаров к зарядным станциям, часто препятствует дальнейшему движению электромобилей из-за низкой заряженности аккумулятора и тормозит развитие инфраструктуры, – говорится в документе.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий введение зеленых номеров для электрокаров.