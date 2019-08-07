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Model B? Маск намекнул на название пикапа Tesla

Илон Маск своими постами в Twitter намекнул на то, какое имя может получить электрический пикап Tesla.

Model B? Маск намекнул на название пикапа Tesla

Илон Маск оригинально намекнул на имя нового электрического пикапа Tesla, до выхода которого осталась пара месяцев.

Многие заметили, что основатель компании постит странные твиты, которые содержат эмодзи пчелы (на английском пчела — bee).

Напрашивается объяснение, что, возможно, Маск решил назвать пикап Tesla Model B.

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Model B? Маск намекнул на название пикапа Tesla / 2 фотографии

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К тому же, за эту версию также говорит тот факт, что имя нового авто вписывается в концепцию Маска, по которой буквы в названиях моделей компании вместе должны складываться в слово S3XY – Model S, Model X, Model Y и Model 3.

Если пикап назовут Model B, то получится фраза B S3XY (будь сексуальным).

Как сообщалось, скоростные зарядные станции для электрокаров Tesla могут появиться в Украине до 2020 года.

Источник: Motor

Фото: Motor

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