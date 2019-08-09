Что делать, если вы стали свидетелем ДТП? Куда звонить, как оказать помощь и в какой последовательности действовать? Факты ICTV подготовили инструкцию действий на случай аварии.

Я не поняла, как это произошло. Возвращаясь с работы домой вдоль дороги, внезапно услышала звук резкого торможения, а затем мощный удар.

В один момент перед моими глазами лежала груда металла.

Я замерла на месте и не знала, что делать. Вокруг места ДТП были люди, все они выглядели растерянными.

Несколько секунд тянулись, как вечность. Вдруг один из крепких мужчин сорвался с места. С криками “Скорую! Полицию!” он уже мчал к авто.

Кажется, именно он включил нас в действие. В один момент мужчины побежали смотреть пострадавших, женщины собрали эмоции и принялись вызывать медиков.

Правда не обошлось без тех, кто в самый ответственный момент потянулся делать фото.

… К счастью, обошлось без летального исхода. Двух пострадавших с травмами медики забрали в больницу.

Тогда они признались, если бы не мгновенная реакция прохожих, все могло закончиться более трагично.

Однако эта ситуация заставила задуматься о том, насколько осведомлены украинцы о том, что делать при аварии.

Участником, свидетелем или очевидцем ДТП может стать кто угодно: водитель, пассажир или пешеход.

Правильное поведение в подобных случаях поможет быстрее сориентироваться и, в зависимости от ситуации, возможно, даже спасти чью-то жизнь.

Статистика ДТП в Украине

Только за первые 6 месяцев 2019 года на территории Украины произошло 73 145 ДТП.

В ДТП травмировались 13 555 человек и 1 331 погибли.

По сравнению с тем же периодом 2018 года, количество ДТП увеличилось на 8,2%.

Среди причин аварий – превышение скорости; нарушение правил маневрирования; нарушение правил проезда перекрестков; нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоблюдение дистанции.

Больше всего аварий зафиксировали в Киеве – здесь за полгода произошло 19 221 ДТП.

Самые масштабные и кровавые аварии совершаются водителями в состоянии опьянения.

Резонансные аварии

В последние месяцы количество ДТП в Украине заметно возросло. Каждый день ленты новостей пестрят сводками об авариях, все чаще – с летальным исходом.

Причем трагедии случаются как по вине пешеходов, так и по вине водителей.

Вспоминать все ДТП не хочется, да и нет смысла. Чтобы понять масштабы трагедии, вспомню резонансные аварии прошлого месяца.

В Голосеевском районе Киева на путепроводе возле автовокзала перевернулся автомобиль Chevrolet.

Водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Skoda.

В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в Chevrolet, а водителя Skoda госпитализировали.

В Люботине Харьковской области столкнулись грузовой автомобиль Renault и ВАЗ 2112.

В результате ДТП погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки – женщина и мужчина. Также пострадал 50-летний водитель грузовика.

В Винницкой области столкнулись Audi А6 и Volkswagen Tiguan, которые двигались во встречном направлении.

– За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем другого автомобиля – 36-летний житель Днепра. Оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок – 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.

Наказание за ДТП

За нарушение ПДД в Украине предусмотрено немало штрафов. Правда на практике они редко сдерживают водителей от искушения проехать на красный или сесть за руль подшофе.

Сумма штрафов зависит от типа нарушения.

К примеру, наказание за превышение скорости составит от 250 до 510 грн.

Невыполнение знаков, выезд на тротуар или непредоставление преимущества пешеходам – около 250 грн.

Проезд на красный, нарушение правил обгона, невключенный поворот и разговор по мобильному – около 425 грн.

Штраф за ДТП или нарушение ПДД, повлекшие ДТП – 340 грн. Если водитель покинул место ДТП, штраф составит 255 грн.

В 2018 году парламент поддержал за основу законопроект о предотвращении смертности на дорогах.

Документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи о нарушении ПДД в нетрезвом состоянии.

Если пьяный водитель нарушил правила дорожного движения и вызвал тяжелые повреждения потерпевшего, смерть человека или нескольких людей, его могут лишить свободы на 8-10 лет, а также запретить водить машину 10 лет.

Если водитель нарушил запрет и сел за руль, ему грозит 5 лет лишения свободы и запрет управлять пожизненно.

Как вести себя в случае ДТП

Что же делать, если вы стали свидетелем ДТП? Куда звонить и какой должна быть схема ваших действий? Об этом я спросила у главы Всеукраинского союза парамедиков Ярослава Вуса.

– Во-первых, стоит оценить риски – безопасно ли вам подходить к месту ДТП. Во-вторых, оценить количество пострадавших и их качество. Только после того, когда мы знаем о количестве пострадавших и их состоянии, нужно вызвать скорую помощь. Первую медицинскую помощь следует оказывать только после вызова специалистов, – объясняет эксперт.

Ярослав Вус отмечает, предоставляя пострадавшим первую медицинскую помощь, не стоит забывать о себе.

Если оказываете помощь в авто, которое пострадало, держитесь подальше от руля и торпеды, чтобы подушки безопасности не открылись вам в голову.

В той же машине оцените состояние всех пострадавших. Если кто-то не дышит, необходимо доставать тело и начинать реанимацию.

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Если есть кровотечение, то останавливать ее следует прямо в машине, не доставая из салона.

Кроме того, при ДТП велик риск того, что ломаются шеи. Поэтому даже если человек чувствует себя хорошо, следует поддерживать ему голову, пока не приедут спасатели и не оденут ему воротник.

Самая распространенная ошибка людей, оказывающих ПМД при авариях, – вытаскивать пострадавших из авто.

– Этого нельзя делать, они (Пострадавшие. – Ред.) должны сидеть в машине постоянно. Извлекать можно только в случаях, если машина горит. Или если человек не дышит и ему нужно оказывать сердечно-легочную реанимацию. Во всех остальных случаях – в сознании или без, с кровотечением или без – людей из машины вытаскивать запрещено, – отмечает Вус.

Куда звонить и нужен ли юрист

Однако оказание медицинской помощи после ДТП – не единственная роль свидетеля. Не менее важна дача показаний, которые помогут установить обстоятельства аварии или отстоять впоследствии права ее участников.

Что следует знать свидетелю ДТП и почему в некоторых случаях на место происшествия следует вызвать адвоката, рассказывает автоюрист Богдан Глядик.

– Особых требований к свидетелю ДТП нет. Если человек решил давать показания – они должны быть правдивыми. В рамках расследования дел по ДТП может быть проведен ряд экспертиз, которые могут опровергнуть показания свидетеля. Иногда ложные показания могут привести к уголовной ответственности такого свидетеля за дачу заведомо ложных показаний, – отмечает эксперт.

По словам Глядика, если ДТП небольшое, его можно оформить даже без вызова полицейских, с помощью европротокола за несколько минут.

Однако составлять европротокол нужно правильно, а потому, если участники ДТП не уверены, что смогут оформить его без ошибок, стоит задуматься над вызовом адвоката на место аварии.

Вопрос заключается в том, что по неправильно оформленному европротоколу страховая компания не будет выплачивать страховое возмещение.

Если речь идет об аварии с пострадавшими, то адвокат по ДТП обязательно должен выезжать на место происшествия, убежден Глядик.

– Если есть пострадавшие в ДТП, возникает вопрос о возбуждении уголовного дела и, соответственно, кто-то из участников может понести уголовную ответственность (до 10 лет лишения свободы). Оформление ДТП на месте – важнейший этап расследования дела.

От того, что будет зафиксировано, на что квалифицированный специалист обратит внимание патрульного полицейского или следователя, которые будут составлять схему, протокол осмотра места ДТП, может зависеть конечный результат по делу: обвинительный или оправдательный приговор.

Адвокат на месте ДТП уже может создать фундамент для дальнейшей работы для признания водителя невиновным.

В этом случае можно обратиться за консультацией и по телефону, однако это не всегда эффективно, ведь адвокат не видит картины аварии полностью, – отмечает автоюрист.

Богдан Глядик подчеркивает, от информации, которая фиксируется на месте ДТП, достаточно сильно зависит конечный результат.

А от показаний, которые дают участники ДТП, также зависит будущее дела.

Мало информации может привести к некачественному конечному результату. Однако такой же результат может быть, если информации много.

Неподготовленный участник дорожного движения не всегда знает, на что нужно обратить внимание, а о чем лучше промолчать.

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По крупинкам к сознательности

К сожалению, сегодня уровень осознанности нашего общества о помощи при ДТП и других экстремальных ситуациях действительно низкий.

Люди скорее достанут из кармана смартфон, чтобы первыми сделать стрим с места аварии, чем возьмутся оказывать медицинскую помощь.

Более того, всех свидетелей, которые во время ДТП делают фото или видео вместо того, чтобы оказать пострадавшим помощь, можно привлечь к уголовной ответственности. Особенно если у них есть права.

Наличие у человека водительских прав говорит о том, что он обязан предоставить домедицинскую помощь. Более того, это значит, что он умеет ее оказывать.

А значит, за игнорирование ПМП, согласно закону, свидетеля можно привлечь к ответственности.

Важно понимать, что от ваших действий зависит чья-то жизнь. Поэтому в чрезвычайной ситуации нужно взять себя в руки, действовать быстро и четко.

Научиться оказывать первую неотложную помощь может каждый.

В Киеве Всеукраинский союз парамедиков проводит тренинги и курсы, позволяющие не только выучить теорию, но и отточить практические навыки украинцев.

Базовым основам первой помощи здесь учат даже детей.

Помните, в экстренных ситуациях надеяться на других людей бессмысленно. Кто знает, может именно ваша реакция и слаженность в действиях может подвигнуть к действию и спасти чью-то жизнь.

Цените жизнь и не будьте равнодушными!

Марина Корзун