В ближайшие недели в Украине цены на бензин могут снизиться на 3-5%.
Из-за укреплением курса гривны цены на бензин в Украине могут снизиться на 3-5%. И произойдет это, по мнению экономиста Ильи Несходовского, в ближайшее время.
– Повлияет (падение курса доллара, – Ред.), но это влияние имеет определенный лаг. Это не произойдет завтра-послезавтра. Обычно, это две недели. Будут новые закупки, – говорит эксперт.
Снижение стоимости на дизель будет минимальным, в отличие от бензина.
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Среди факторов, которые влияют на стоимость топлива, эксперт также назвал падение мировых цен на нефть.
К слову, в ближайшее время курс гривны к доллару будет колебаться в пределах 25,2-25,5 грн/долл.
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