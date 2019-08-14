Европейскую версию автомобиля Duster от компании Renault могут сделать гибридом из-за ужесточения экологических норм.
В 2020 году начнут действовать новые экологические нормы, в которых средний показатель выбросов углекислого газа для авто установлен на уровне 95 граммов на километр пробега.
Из-за этого компания Renault может сделать из бюджетных моделей Duster Dacia гибрид.
Глава отдела продаж Оливье Мюге заявил, что сейчас рассматриваются различные варианты для минимизации потерь от новых экологических норм.
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Если Renault не удастся снизить токсичность выхлопных газов автомобиля, то придется заплатить около €450 млн штрафа.
К слову, основатель компании Tesla Илон Маск намекнул на то, какое название может получить электрический пикап.
Источник: Automotive News Europe
Фото: Renault