Лето – время приключений, путешествий и отдыха. А какой релакс без музыки? Факты ICTV составили Топ-100 треков для длительной поездки за рулем автомобиля, чтобы вам не приходилось скучать.

Музыка в дорогу давно стала уже необходимостью для каждого из нас, она вдохновляет и создает настроение.

Именно дорога – хорошая возможность побыть наедине с собой, поразмышлять о жизни и просто отдохнуть. Часто главным залогом приятного путешествия становится музыка.

Факты ICTV составили сборник музыки в машину для дороги.

В список мы добавили самые разнообразные треки: от вечной классики, ностальгических до современных треков, которые не дадут вам скучать в пути.

Добавляйте себе и слушайте наш плейлист, музыка на любой вкус – от украинских и зарубежных исполнителей.

(Ниже – плейлист в YouTube. Нажмите стрелочку, чтобы послушать следующую песню)

Напомним, 1 украинская группа Океан Эльзы выпустила композицию под названием В небо жене. Уже появилось видео.