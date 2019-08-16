Что необходимо знать при покупке машины и как вести себя в автосалоне, чтобы получить подарки – в материале Фактов ICTV.

Покупка автомобиля в салоне это не только ответственный и дорогой способ приобрести машину, но самый безопасный.

Как минимум, все заботы по оформлению автомобиля ложатся на дилера, а вы получаете транспортное средство заводской комплектации.

Где и когда лучше покупать автомобиль

Самый лучший период для приобретения авто это конец текущего и начало следующего года. Именно в этот период скидки доходят до 10-20% от начальной стоимости. Снижение цен на авто связано с необходимостью салонов освободить места и мощности под новые машины.

Кроме того, это праздничный период, в который есть большая вероятность получить в подарок какие-то опции или аксессуары.

Автосалон стоит выбирать, опираясь на отзывы покупателей, достаточно зайти на официальный сайт или независимые форумы и платформы для обсуждения.

Как нужно вести себя в автосалоне

Правильное поведение в салоне можут вам обеспечить небольшую скидку или бесплатные подарки. Итак:

не показывайте менеджеру, что вы реально рассматриваете вариант покупки этого автомобиля

дайте персоналу салона поуговаривать вас купить именно это авто, расскажите о том, как вы были в салоне другой марки и вам понравилась определенная модель

скривите лицо, сев в салон, скажите, что он смотрится бедненько, в вашей нынешней машине он даже получше

посмотрите на листок комплектаций и удивитесь, что в этой машине даже обогрева зеркал и замка на КПП нет, и вы разочарованы

скажите, что вообще считаете цифру на ценнике изрядно завышенной и не хотели бы отдавать такие деньги за автомобиль

всегда показывайте сомнение – это может дать вам определенные привилегии при покупке машины.

Секрет кроется в том, что менеджерам салона позволено использовать определенные рычаги уговоров покупателя. Например, многие бренды не предлагают в базовой комплектации коврики салона и багажника, музыку и прочие периферийные варианты. Даже столь незначительные подарки способны сэкономить порядка 2% от стоимости автомобиля.

Покупка, оформление

Процедура покупки авто в салоне сопровождается составлением и подписанием договора купли-продажи транспортного средства. Несмотря на то, что бланки договоров стандартные, стоит внимательно прочитать каждый пункт.

В договоре обязательно должны быть прописаны следующие вещи:

сроки поставки автомобиля (они должны быть зафиксированы в календарных днях)

сумма аванса и процедура его возвращения, в случае вашего отказа от приобретения авто

указана полная модификация модели, по которой можно установить точную комплектацию

Процедура оформления в сервисном центре МВД

Для регистрации нового авто достаточно подать такие документы:

договор с печатью продавца

индивидуальный налоговый номер (ИНН)

паспорт или другой документ, подтверждающий личность

квитанции об оплате регистрации и комплекта номерных знаков

В сервисном центре Вы получите свидетельство о регистрации (технический паспорт) и комплект номерных знаков. После регистрации дается 3 дня на оформление обязательной страховки (ОСАГО).

К слову, ранее Факты ICTV писали, как зарегистрировать автомобиль в Украине.