Чтобы правильно выбрать СТО, нужно смотреть не только на помещение и оборудование – но и на людей.

Станция техобслуживания, где предоставляют качественный сервис и ремонт автомобиля, зачастую имеет соответствующие внешние признаки.

Заинтересованы в Вас. Если водителя заносят в базу данных, приглашают приехать через какое-то время на проверку или диагностику (особенно бесплатную), значит, мастерская заинтересована взять вашу машину на постоянное обслуживание.

Дают гарантию. Если гарантия не предоставляется или сопровождается многими оговорками, скорее всего, у предприятия уже есть опыт рекламаций от недовольных клиентов.

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Чистота и порядок на территории. Этот фактор очень важен, так как грязь и пыль легко может попасть в узлы и агрегаты вашего автомобиля.

Позволяют следить за ремонтом. Если руководители предприятия не стремятся скрывать что-либо от владельцев автомобилей, значит можно рассчитывать на высокое качество услуг.

Публичность станции. Если сервис ведет активную публичную жизнь, не стесняется рассказывать о себе в прессе и на ТВ – это хороший признак. Плюс обратите внимание на дипломы и награды.

Напомним, Факты ICTV советуют ознакомиться с 6 советами для водителей в сильную жару.

Источник: Автоцентр