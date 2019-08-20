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Новый Nissan Juke 2020: цена и характеристики

Компания Nissan показала свой обновленный кроссовер Juke еще до дебюта, который запланирован на 3 сентября.

Nissan Juke 2020

За несколько недель до официального дебюта нового кроссовера Juke от Nissan, который состоится 3 сентября, компания показала автомобиль.

Журналисты британского издания Autocar уже протестировали новинку и поделились подробностями.

Тестовый прототип был в камуфляже. Во внешнем виде нового Juke четко прослеживаются черты концептов GT-R 2020 Vision Gran Turismo и кроссовера Gripz.

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Тестовый прототип оснащен литровым мотором от модели Nissan Micra. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. В паре с ним работает семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, а вот от привычного вариатора японцы отказались.

Также ожидается появление 1,3-литрового бензинового двигателя, 1,5-литрового дизеля и 1,6-литрового турбомотора мощностью около 200 лошадиных сил.

В базовой комплектации кроссовер получит мультимедийную систему с сенсорным экраном и отделочные материалы улучшенного качества. Также появится возможность подключить кроссовер с приложением Nissan Connected Services, что позволит удаленно отслеживать местоположение автомобиля и его скорость.

Впервые Juke получит регулировку руля по высоте и вылету. В Juke также увеличили объем багажника с 354 до 422 литров.

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Новый Nissan Juke 2020: цена и характеристики / 6 фотографий

Официальный дебют новинки запланирован на 3 сентября 2019 года. Новенький Juke должен войти в серию стоимостью от $22 тыс.

К слову, европейскую версию автомобиля Duster от компании Renault могут сделать гибридом из-за ужесточения экологических норм.

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