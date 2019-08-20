На украинских АЗС цены на бензин и дизтопливо с 19 по 20 августа снизились на 10-50 копеек за литр.
По данным консалтинговой компании UPECO, на АЗС WOG топливо подешевело на 10 коп./л.
Таким образом, А-92 там стоит 29,79 грн, А-95 – 30,79 грн, ДТ – 29,79 грн и ДТ Премиум – 30,79 грн.
А на АЗС КЛО в Киеве цены на дизтопливо снизились на 10 коп./л – до 28,69 грн.
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Кроме того, в сети Parallel бензин и дизтопливо подешевели на 40 коп./л – до 29,49 грн за А-92, до 30,49 грн – за А-95 и до 29,49 грн – за ДТ
Ранее эксперты прогнозировали снижение цен на бензин в Украине на 3-5%.
Источник: UPECO
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