Первое авто – всегда важное событие. Факты ICTV собрали ряд советов, которые помогут выбрать автомобиль новичку и не попасться на обман.

Выбирать первый автомобиль для новичка нужно по общим принципам, но стоит учесть несколько дополнительных моментов.

Ваше первое авто должно быть простым в управлении и следует помнить, что есть большая вероятность того, что оно может быть повреждено в первый период эксплуатации.

Итак, первый автомобиль для новичка должен быть с хорошей обзорностью и габаритами, которые легко “читаются” из-за руля.

Не стоит выбирать низкий спорткар, длинный универсал или пикап, нежелательные также микроавтобус или большой внедорожник.

Водитель-новичок должен подобрать себе машину с относительно высокой посадкой на водительском месте – среди легковушек такие тоже есть. Как вариант – комплектация с регулировкой сиденья по высоте.

Кроме того, новичкам зачастую хочется машину с автоматической трансмиссией (АКП).

Отметим, что некоторые виды недорогих автоматических трансмиссий работают не совсем комфортно, а другие недолговечны и дорогие в ремонте.

Да, водители-новички часто на “вы” с механической коробкой передач, особенно путаются со сцеплением, поэтому хотят быстрее пересесть на “автомат”, чтобы меньше думать.

Но инструкторы по вождению советуют первое время поездить на “механике”, чтобы закрепить изученное.

Из-за быстрого перехода на АКП можно частично потерять навыки на МКП и, когда будет необходимость поехать, у человека начнется паника под названием “ничего не помню”.

Кстати, жесткое условие наличия “автомата” может существенно сузить круг выбора, поскольку не все бюджетные модели имеют комплектацию с АКП.

У новичков за рулем чаще случаются мелкие повреждения бамперов, фар, капотов, решеток радиатора и тому подобное. Поэтому выгодно покупать массовые, широко распространенные в нашей стране модели, для которых на разборках много “ходовых” запчастей.

Покупка какой-то редкой машины или лимитированной версии массовой модели может превратить поиск запчастей в настоящее испытание.

С этой точки зрения новичку выгодно покупать машину с неокрашенным пластиком (пластиковыми накладками) на бампере, порогах и колесных арках – это либо дешевые версии бюджетных моделей, или псевдо-кроссоверы.

Модные легкосплавные диски колес очень дорого править и красить, поэтому, если вчерашний выпускник автошколы плохо контролирует расстояние до бордюров, не нужно настойчиво гнаться за “литьем”.

Этот совет касается и тех водителей новичков, кому с первых дней придется много ездить по разбитым асфальтовым дорогам, где можно повредить колеса.

Кстати, колеса меньшего посадочного диаметра (13-14 дюймов) гораздо лучше переносят удары: лучше хранятся не только диски, но и шины.

В свете рассказа об ужасах плохих дорог можно вспомнить и про дорожный просвет (клиренс).

Неопытному водителю во время движения бывает трудно одновременно следить за множеством дорожных факторов, поэтому легко “поймать” днищем или картером двигателя выступающую асфальтовую волну или высокий лед.

Поэтому лучше отдать предпочтение той машине, в которой клиренс больше. Например, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Nissan Almera и Kia Rio.

Цены

При выборе автомобиля необходимо учесть не только его первоначальную стоимость, но и дальнейшее техническое обслуживание (расходы на бензин, комплектующие, текущий ремонт и т.п.).

Наилучшее время для покупки автомобиля — конец текущего и начало следующего года. Именно в этот период скидки доходят до 10-20% от начальной стоимости.

Снижение цен на авто связано с необходимостью салонов освободить места и мощности под новые машины.

Кроме того, несомненным плюсом покупки автомобиля в данный период является возможность получить в подарок несколько приятных опций или аксессуаров, за которые раньше пришлось бы доплачивать.

Конечно, б/у авто имеют приятные цены, но следует понимать, что такое авто потребует все большего финансового вливания.

Например, после 160 тыс. пробега надо сделать капитальный ТО, который на б/у авто будет стоить примерно 20 тыс. грн.

И не факт, что авто будет ломаться от старости, просто нужно периодически менять важные детали, чтобы такого не произошло.

Без фанатизма

Советуем взвесить, как долго вы собираетесь ездить на своей первой машине? Если она приобретается именно для опыта, то на все вышеприведенные выкладки стоит обратить внимание.

Но, если планируется покупка авто сразу для многолетней эксплуатации, возможно, и не стоит подчинять ее полностью идеи своей неопытности.

Вы перестанете быть начинающим уже через несколько тысяч километров, и затем вам понадобится “взрослый” автомобиль.

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Как не попасться на обман

При покупке машины в салоне лучше заранее ознакомиться с техническими характеристиками выбранного вами автомобиля.

Это обусловлено тем фактом, что продавцы-консультанты нередко завышают или занижают характеристики транспортного средства, делая его, таким образом, более привлекательным для покупателя.

Купить машину мало, нужно еще быть очень внимательным при ее получении из автосалона. Главное правило безопасного приобретения автомобиля — ничего не подписывать, не убедившись в качестве авто.

Как только вы подпишете все необходимые документы и покинете салон, любые выявленные позже повреждения станут приобретенными вами лично и доказать что-то автосалону будет крайне проблематично. Поэтому при получении автомобиля обязательно проверьте:

комплектацию автомобиля и целостность лакокрасочного покрытия;

работу замков и всех систем автомобиля (стеклоподъемников, ремней безопасности и т.д.);

исправность световых приборов (ближний и дальний свет, поворотники, габаритные огни);

работу двигателя, наличие и уровень жидкостей во всех бачках, а также уровень масла и т.п.

Наиболее надежным способом покупки машины с пробегом является заключение договора купли-продажи у частного или государственного нотариуса.

Отправляться на осмотр автомобиля желательно в компании с человеком, который разбирается в автомобилях. Хорошо осмотрите машину:

имейте в виду, даже небольшие различия в оттенках указывает на то, что деталь подвергалась замене или ремонту;

под капот тоже нужно заглянуть. Кроме осмотра основных деталей, обратите внимание на номер VIN. Там, где выбит номер, не должно быть следов наждачки, размеры цифр и букв не должны различаться. Сравните его с тем, который указан в ПТС, все должно совпадать;

машину с гнилыми порогами вообще брать не следует. Загляните под коврики. Там, при неосторожном уходе, накапливается влага и грязь, вызывающие коррозию;

попросите завести двигатель. В идеале двигатель должен работать ровно, без стуков и другого постороннего шума;

в обязательном порядке надо проверить машину в движении. И в это время важно обращать внимание на окружающие звуки как внутри, так и вне салона;

обратите внимание на документы. Сколько у машины было владельцев? Если машина за короткий срок сменила несколько хозяев, то лучше отказаться от покупки.

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