С 24 августа вступают в силу штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах.

Что будет с евробляхами

Начиная с 24 августа, владельцев автомобилей на еврономерах, которые не прошли растаможку, ожидает штраф на сумму до 170 тыс. грн.

Кроме того, будут штрафовать и тех, кто попытается разобрать нерастаможенное авто на запчасти. Незаконные евробляхи также будут изымать у их владельцев.

По разной информации, в Украине от 7 тыс. до 30 тыс. авто на еврономерах, однако в общественной организации Авро Евро Сила заявляют, что в нашей стране находится как минимум 700 тыс. евроблях.

Сейчас сложилась ситуация, в которой с 24 августа действительно должны штрафовать владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, однако фактически закон не могут выполнять до рассмотрения Верховной Радой законопроекта президента о евробляхах.

Президентский законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона, который предлагает отсрочить штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах до конца 2019 года.

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За это время Верховная Рада должна найти решение указанной проблемы.

Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий заявил, что эта отсрочка штрафов станет последней.

Патрульная полиция примет решение о действиях касательно нерастаможенных евроблях после совещания в Мининфраструктуры, которое должно состояться 21 августа.

Реакция владельцев евроблях

Владельцы автомобилей на еврономерах собираются на очередную акцию протеста, которая пройдет возле здания Министерства инфраструктуры.

Они будут добиваться отсрочки штрафов за нерастаможенные евробляхи.

Кроме того, они хотят, чтобы были снижены ставки акциза на растаможку указанных автомобилей.

К слову, глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в Украине планируют создать единую базу стоимости растаможки автомобилей.