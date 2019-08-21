PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как растаможить авто на еврономерах и не переплатить

Как определить таможенную стоимость авто, почему таможенники увеличивают оценочную стоимость и как обжаловать решение таможни – далее в материале.

Как растаможить авто на еврономерах и не переплатить

Итак, как определить таможенную стоимость?

Для определения таможенной стоимости достаточно предоставить договор купли-продажи или счет-фактуру с юридическим лицом. Оценочная стоимость каждого автомобиля должна быть рассмотрена индивидуально.

Почему таможенники увеличивают оценочную стоимость?

На таможне объясняют, что купчая – это действительно основной документ, который обязан подать декларант при таможенном оформлении авто на еврономерах. Также стоимость автомобиля может подтвердить декларация страны, которая отправляла авто или платежные квитанции.

Главный государственный инспектор киевской городской таможни Юрий Кравченко отмечает, случаи, когда корректируется таможенная стоимость – мизерные. Однако законодательством предусмотрено, что декларант имеет право его обжаловать.

Как обжаловать решение таможни?

Чтобы оспорить решение таможни, необходимо получить решение о корректировке таможенной стоимости авто. Там указано, на что ссылался инспектор. Однако этот документ не так легко получить.

Больше смотрите в программе Утро в большом городе.

Читайте: Митинги, штрафы и проблемы с утилизацией: как проходит растаможка евроблях

К слову, ранее мы писали, что делать тем, кто не успел растаможить евробляху.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как рассчитать акциз на автомобиль
Растаможка евроблях: кого будут штрафовать, на сколько и возможная отсрочка
Единая база: в Украине планируют оценивать евробляхи по-новому
Как купить машину в Германии и пригнать в Украину
Растаможка евроблях: Рада может ввести льготы
Центр Львова перекрыли евробляхеры
Быстрая растаможка. На Львовщине “брокер” обманул 150 евробляхеров на $500 тыс.
Льготы закончились: сколько авто растаможили и когда начнут штрафовать евробляхи
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка