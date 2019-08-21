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Как рассчитать акциз на автомобиль

Как рассчитать стоимость растаможки евроблях читайте на Фактах ICTV.

Как рассчитать акциз на автомобиль

Как рассчитать акциз на автомобиль до сих пор остается актуальным вопросом. Ведь с 24 августа вступают в силу штрафы за нерастаможенные евробляхи.

Как рассчитать акциз на растаможку автомобиля и за что придется платить объясняют Факты ICTV.

Обязательные платежи при растаможивании авто

  • Ввозная пошлина. В соответствии с Законом Украины О таможенном тарифе, сбор равен 10% от суммы таможенной стоимости транспортного средства.
  • Акцизный сбор.
  • Таможенное оформление.
  • НДС (налог на добавленную стоимость). Составляет 20% от суммы таможенной стоимости авто, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Как рассчитать акциз

Согласно законопроекту №8487, который регламентирует новый порядок растаможивания, есть простая формула для расчета акцизного налога.

Ставка (акциз) = ставка базовая * К двигателя * К возраста

На стоимость акциза влияет три фактора: вид двигателя (бензин, дизель, электро), его объем и возраст авто. Старый автомобиль с большим объемом двигателя обойдется вам дороже.

Базовая ставка – это ставка налога в евро за одно транспортное средство.

Коэффициент двигателя – деление объема цилиндров двигателя на 1000 см3.

Бензиновые:

  • С объемом цилиндров до 3 тыс. см3 – 50 евро;
  • С объемом более 3 тыс. см3 – 100 евро.

Дизельные:

  • С объемом цилиндров до 3,5 тыс. см3 – 75 евро;
  • С объемом более 3,5 тыс. см3 – 150 евро.

Читайте: Единая база: в Украине планируют оценивать евробляхи по-новому

Полностью электрические двигатели освобождены от налогов до конца 2022 года.

Коэффициент возраста – количество полных календарных лет, начинающиеся со следующего года после выпуска.

Для новых авто и тех, что использовались до одного года, коэффициент равен 1.

Если транспортное средство эксплуатировали более 15 лет, коэффициент равен 15.

Чтобы облегчить себе задачу вы также можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

К слову, ранее Факты ICTV писали кого и на сколько будут штрафовать за нерастаможенные авто.

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