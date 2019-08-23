В Украине хотят возобновить техосмотр для легковых автомобилей и других видов транспорта. Как часто нужно будет его проходить, штрафы и механизмы контроля – в материале Фактов ICTV.
Аварии на дорогах
23 октября 2018 года в центре Киева автокран протаранил 20 легковых автомобилей и грузовик. Обошлось без жертв, но машины разбросало, словно спички.
“Винегрет” из 20 машин возле метро Печерская.
Думаете это произошло, потому что водитель был пьян или лихачил на дорогах? Совсем даже нет, у автокрана просто напросто отказали тормоза. Печальная, но такая знакомая для украинских реалий ситуация.
К примеру, день до этого в Дарницком районе Киева произошла похожая ситуация. Из-за неисправности тормозов военный грузовик попал в ДТП и перевернулся. И таких ситуаций множество.
Почему это происходит
В 2012 году закон об обязательном техосмотре частных машин был нивелирован. Вот и получается, что никто не следил за исправностью автомобилей. Про уровень личной ответственности говорить не приходится: рост числа аварий увеличился.
Но отменили техосмотр не без причин. Процедура прохождения ТО была коррумпированной, а это исключало ее практическую пользу. Но лучше после отмены не стало и с 1 июля 2018 года законопроект частично возобновили. Уже сейчас обязательный техосмотр должны проходить перевозчики, специализирующиеся на международных пассажирских транспортировках. Но это был только первый этап.
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К 1 января 2022 года в Украину планируют вернуть обязательные регулярные техосмотры для легковых автомобилей.
Согласно принятым Украиной обязательствам после подписания в 2014-м Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в нашей стране в течение 5 лет должны опять ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей. Уже с 1 января 2020 года обязательной проверке будут подлежать ТС категорий L3, L4, L5 и L7 та L3e, L4e, L5e и L7e.
Данное требование регламентировано законом О приведении законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта в соответствии с актами Европейского Союза.
Документы
Кроме водительского удостоверения и техпаспорта нужно будет при себе иметь:
- свидетельство о пригодности транспортного средства к эксплуатации;
- страховой полис.
В статью 17 закона Об автомобильном транспорте (Требования к персоналу автомобильного транспорта) вводят требование к наличию еще одного документа – свидетельства о профессиональной компетентности водителя.
Пункт звучит так: Водитель, который осуществляет перевозки пассажиров транспортным средством, обязан пройти начальную и/или периодическую подготовку, по результатам которой получает свидетельство о профессиональной компетентности водителя, удостоверяющее его компетентность.
Устройства контроля
Транспорт с количеством мест для сидения больше 9 (включая место водителя) и грузовые автомобили массой более 3,5 тонн предлагают оборудовать тахографами.
Справка. Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое в автомобилях. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.
Штрафы
Для водителей, которые своевременно не пригнали авто на техосмотр, увеличат штраф с 340 до 1700 гривен.
– Предлагают новую статью об ответственности за нарушение водителем правил управления коммерчески транспортным средством (грузовым или пассажирским ТС – Ред.), – говорит адвокат Александр Босенко.
За нарушение придется заплатить штраф в размере 1700 гривен. Также водителя могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев или прибегнуть к административному наказанию – арест на 5-10 суток.
Без техосмотра
В законе кардинально меняют пункт категории транспорта, которые не подлежат техосмотру. Оттуда вычеркнули легковые автомобили и добавляют следующие виды транспорта:
- с конструкционной скоростью не более 25 км/ч;
- представляющие историческую ценность и которые не используются на проезжей части;
- автомобили, которые используются на спортивных соревнованиях и не ездят по автодорогам;
- на которые распространяется дипломатическая неприкосновенность;
- перевозящие оборудование цирков и аттракционов с максимальной скоростью не более 40 км/ч;
- с объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см;
- колесные тракторы, использование которых осуществляется на дорогах общего пользования, с максимальной скоростью 40 км/ч.
Перевоз льготных пассажиров
Кроме изменений, касающихся техосмотра, в законе есть сюрпризы и для маршрутчиков. Недобросовестных водителей, которые отказываются перевозить пассажиров льготных категорий, предлагают штрафовать на 340-1700 гривен. Сейчас это сумма составляла 136 гривен.
Как часто надо проходить?
Техосмотр для легковых автомобилей хотят проводить каждые 2 года, а также в следующих случаях:
- регистрации или перерегистрации авто;
- смены его собственника;
- переоборудования транспортного средства;
- выезда за пределы таможенного контроля Украины.
Водителям грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны и такси необходимо проходить техосмотр ежегодно, водителям автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – дважды в год.
Ангелина Малиновская