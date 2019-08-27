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Автовзвешивание фур: 6 пунктов WiM запустят в октябре

Шесть пунктов взвешивания в движении Weight-in-Motion появятся на подъездных дорогах в Киев в октябре.

Автовзвешивание фур: 6 пунктов WiM запустят в октябре

Укравтодор запустит шесть пунктов взвешивания в движении грузовиков Weight-in-Motion (WiM) уже в октябре.

Система сначала появится на подъездных автодорогах к Киеву. 26 августа 2019 года уже начали устанавливать первые два комплекса WiM на дороге М-06 Киев-Чоп, в направлении из Киева в Житомир. WiM установят также на дорогах М-01, М-03, М-05 и М-07.

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В Укравтодоре рассказали, что проект финансируется за счет средств международных финансовых организаций. На его реализацию госагентство получило около €7 млн от Международного банка реконструкции и развития.

Как сообщалось, в Украине планируют ввести сбор для большегрузного транспорта за проезд по дорогам.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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