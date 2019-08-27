В Украине планируют ввести для большегрузного транспорта сбор за проезд по дорогам.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины инициирует введение системы сбора оплаты от большегрузного транспорта за проезд по дорогам.

– Еще одна часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины – это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины, – заявил и.о. главы Укравтодора Славомир Новак.

По его словам, нововведение является серьезным законодательным изменением, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

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– Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам, – отметил Новак.

Также он добавил, что объемы разрушения дорог за счет перегруженного транспорта – огромны.

Напомним, 25 августа в Харькове обрушилась одна сторона автомобильного моста из-за перегруженной фуры.