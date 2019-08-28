Hyundai разработала прототип электросамоката, который в будущем будет устанавливаться в новых автомобилях Hyundai и Kia.

Предполагается, что устройство позволит решить проблему мобильности на первой и последней милях, а также уменьшит заторы на дорогах и выбросы парниковых газов, говорится в блоге компании.

Вес устройства с задним приводом и футуристичным дизайном составляет всего 7,7 кг, а его батареи хватит на 20 км. Что самое интересное — заряжается он непосредственно от автомобиля.

Примечательной особенностью гаджета стала складываемая конструкция. В таком виде он будет занимать минимум места в багажнике автомобиля. У электросамоката Hyundai есть передняя и задняя фары, а также цифровая панель с отображением заряда и скорости.

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