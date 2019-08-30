Немецкая компания BMW начала продажи в Европе гибридного кроссовера X5 xDrive45e нового поколения.

BMW объявила о старте продаж гибридного кроссовера X5 xDrive45e.

Новое поколение кроссовера может проезжать на одной электротяге до 87 км. Для этого инженеры уменьшили пространство багажника на 150 литров.

Гибрид получил трехлитровый двигатель мощностью 282 лошадиные силы, который работает со 110-сильным электромотором.

Суммарная отдача агрегатов достигает 388 сил, что обеспечивает X5 разгон с места до 100 км за 5,6 секунды.

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Максимальная скорость ограничена 235 км в час, на электричестве авто может набрать только 135 км в час.

Автопроизводитель заявляет, что авто расходует от 1,2 до 1,9 литра на 100 км.

BMW X5 xDrive45e оснащен пневмоподвеской с электронноуправляемыми амортизаторами и акустической защитой пешеходов – при движении на электротяге авто подает звуковой сигнал, предупреждая окружающих о своем приближении.

Также кроссовер можно доукомплектовать полноуправляемым шасси Integral Active Steering, которое поворачивает задние колеса для улучшения маневренности и устойчивости.







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Источник: motor1.com

Фото: motor1.com