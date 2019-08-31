PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Автогражданка больше всего подорожает для владельцев евроблях – эксперт

Стоимость ОСАГО для владельцев автомобилей на еврономерах может вырасти почти в два раза.

Страхування авто

В сентябре 2019 года в Украине подорожают полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Бизнес-партнер генерального представительства UNIQA страхование в Киеве Юрий Негрей считает, что больше всего придется платить владельцам евроблях. Для них стоимость ОСАГО может вырасти почти в два раза.

– Сильнее всего подорожание ударит по владельцам так называемых евроблях — поскольку у них нет регистрации в Украине, на сегодняшний день их чаще всего страхуют по тарифу приграничной зоны, то есть небольших городов с минимальным корректирующим коэффициентом, – объяснил Негрей.

Читайте: Техосмотры в Украине: для кого станут обязательными, штрафы и другие “сюрпризы”

Он добавил, что в среднем для жителей многих областей цена ОСАГО должна возрасти на 10-20%.

К слову, в Украине хотят ввести сбор за проезд по дорогам большегрузного транспорта.

Источник: Факты

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ford Territory
Электрокроссовер Ford Territory: цена и характеристики
Разогнался до 140 км/ч! В Германии 8-летний мальчик угнал родительский Volkswagen
Разогнался до 140 км/ч! В Германии 8-летний мальчик угнал родительский Volkswagen
Audi RS6 Avant
Новый универсал Audi RS6 Avant: цена и характеристики
Купівля авто
Автомобиль для новичка: как выбрать, где искать и как не дать себя обмануть
renault triber
Самый дешевый кроссовер Renault Triber: цена и характеристики
У Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт
В Днепре под припаркованным авто провалился асфальт
Nissan Juke 2020
Новый Nissan Juke 2020: цена и характеристики
Bugatti
10 суперкаров и все раскуплены: Bugatti представил самое мощное авто Centodieci
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка