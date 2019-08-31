Стоимость ОСАГО для владельцев автомобилей на еврономерах может вырасти почти в два раза.

В сентябре 2019 года в Украине подорожают полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Бизнес-партнер генерального представительства UNIQA страхование в Киеве Юрий Негрей считает, что больше всего придется платить владельцам евроблях. Для них стоимость ОСАГО может вырасти почти в два раза.

– Сильнее всего подорожание ударит по владельцам так называемых евроблях — поскольку у них нет регистрации в Украине, на сегодняшний день их чаще всего страхуют по тарифу приграничной зоны, то есть небольших городов с минимальным корректирующим коэффициентом, – объяснил Негрей.

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Он добавил, что в среднем для жителей многих областей цена ОСАГО должна возрасти на 10-20%.

К слову, в Украине хотят ввести сбор за проезд по дорогам большегрузного транспорта.

Источник: Факты