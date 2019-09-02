Главы ведомств нового украинского правительства обладают автомобилями различной ценовой категории – от бюджетных седанов до элитных внедорожников.

Новый Кабинет министров утвержден Верховной Радой во время ее первого заседания 29 августа. Народные депутаты поддержали состав правительства из 17 человек, 281 голосами, а премьер-министром выбрали Алексея Гончарука.

Политики уже успели подать декларации, поэтому рассказываем, которые автомобиля задекларировали новоиспеченные министры.

Самый молодой премьер-министр за всю историю Украины, 35-летний Алексей Гончарук, ездит на Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска. Стоимость такого авто составляет от $10 до 12 тыс.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ездит на Peugeot 206 2002 года выпуска.

У Михаила Федорова, вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации, судя по декларации, своего автомобиля пока нет.

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – один из самых богатых членов правительства ездит на Volvo C30 2009 года выпуска. Сейчас такой автомобиль можно купить за $10 тыс.

У 2018 році новопризначений міністр інфраструктури України Владислав Криклій задекларував два автомобілі – Mercedes та новенький Smart Fortwo.

У Оксаны Маркаровой, которая осталась в Кабмине Зеленского из прошлого правительства, авто в декларации нет. Зато она обладает собственным племенным конем, машину министр финансов арендует у сестры, это Honda Accord 2012 выпуска, которая стоит сейчас около $15 тыс.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська в декларации за 2018 год указал автомобиль Mazda 5.

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины – отдает предпочтение автомобилям NISSAN. У него два автомобиля 2017 года выпуска и общей стоимостью 1,5 млн грн.

Министр обороны Андрей Загороднюк также обладает элитным внедорожником Toyota Land Cruiser Prado 2010 года стоимостью около $34 тыс.

Глава МИД Вадим Пристайко ездит на BMW X1 2017 выпуска. Стоимость такого авто колеблется в пределах $26-29 тыс.

В декларации министра внутренних дел Арсена Авакова до сих пор официально нет машины. На такси также ездит министр соцполитики Юлия Соколовская.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский обладает чуть ли не самой дорогой машиной в автопарке Кабмина – Range Rover Sport 2016 годуа за $87 тыс.

Министерка образования Анна Новосад ездит на автомобиле Toyota Yaris 2008 года выпуска, который якобы приобрела 25 тыс. грн.

Новоназначенная Министерка общин и территорий Алена Бабак задекларировала два автомобиля – Volkswagen Touareg 2012 года и Mercedes-Benz ML350 2005 года.

Министерка здравоохранения Зоряна Скалецкая обладает лишь одним автомобилем – Mitsubishi Grandis 2009 года.

К слову, законопроект о снятии депутатской неприкосновенностиподдержали 363 народных депутата.