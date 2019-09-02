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Nissan показал на видео новый кроссовер Juke

Японская компания Nissan показала видео обновленного кроссовера Juke.

Nissan Juke

Nissan показала видео обновленного кроссовера Juke. На кадрах видно, что авто сохранило некоторые стандартные черты предыдущих моделей.

Читайте: Новый Nissan Juke 2020 засветился на дорогах

Оптика нового кроссовера получила двухуровневую архитектуру, небольшой спойлер и более суженные дневные ходовые огни.

Габариты авто стали больше сравнительно с нынешней моделью.

Напомним, компания Nissan показала свой обновленный кроссовер Juke еще до дебюта, который запланирован на 3 сентября.

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