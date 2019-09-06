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Маск потроллил Porsche за новый электрокар Taycan

Илон Маск раскритиковал приставку Turbo в названии люксовой версии электрокара Porsche Taycan.

Маск потроллил Porsche за новый электрокар Taycan

Porsche представила свой первый электрический седан Taycan и сразу же нарвалась на критику главы компании-конкурента Tesla Илона Маска.

Американский миллиардер решил пристыдить Porsche за название люксовой версии электрокара Taycan, в котором добавляется слово Turbo.

Маск написал короткий твит с такой фразой:

– Porsche, слово Turbo не означает то, что вы думаете.

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Глава Tesla имел в виду, что приставка Turbo используется только для двигателей внутреннего сгорания, оснащенных турбинами для дополнительного поступления воздуха в двигатель.

Напомним, Маск своими постами в Twitter намекнул на то, какое имя может получить электрический пикап Tesla.

Фото: Porsche

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