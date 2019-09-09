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Факты / Lifestyle / Авто

10 самых странных авто на фестивале Burning Man 2019

Автомобили участников фестиваля Burning Man в первую очередь арт-объекты.

10 самых странных авто на фестивале Burning Man 2019

В конце каждого лета свои двери открывает американский фестиваль Burning Man.

Помимо фантастических арт-объектов и инсталляций на мероприятии можно также любоваться необычным транспортом его участников.

Автомобили, которые можно встретить на самом фестивале, в первую очередь арт-объекты, а не средства передвижения. Основной способ перемещения здесь — пешие прогулки и велосипеды.

10 самых странных авто на фестивале Burning Man 2019 / 8 фотографий

Читайте: Без педалей и тормозов: Skoda показала электровелосипед Klement

К слову, Факты ICTV собрали больше интересных фактов о фестивале Burning Man.

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