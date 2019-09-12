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Факты / Lifestyle / Авто

Привод автомобиля: какой лучше – задний, передний или полный

Те, кто планирует приобрести автомобиль, часто оказывается перед выбором, с каким приводом выбрать машину – задним, передним или полным. В этом поможет небольшой эксперимент и советы экспертов.

Водій авто

Безопасность на дороге – главное для автовладельцев, поэтому так важно определиться, с каким приводом будет ваше авто.

Среди водителей бытует мнение, что автомобиль с передним приводом имеет лучшую управляемость, поэтому именно ему следует отдавать предпочтение.

Однако однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку преимущества и недостатки имеет каждый тип привода.

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Например, если вы постоянно ездите только по городу, то полный привод вам не всегда нужен.

Нюансы управления автомобилем с одной ведущей осью (с передним приводом или задним) для опытного водителя понятны. С так называемым полноприводником нет однозначного мнения.

Эксперты для эксперимента выбрали авто с переключающимся приводом. То есть передний привод при необходимости можно отключить.

Разница очевидна: на полном приводе машина легко взлетает на гору, на переднем – полная неудача.

Однако передний привод более прост в управлении на скользкой дороге.

Водители говорят, что на переднем и заднем авто вытащит из заноса, а на полном это сложно сделать.

Тип резины, протектор, состояние дорожного покрытия, опыт водителя – вот что действительно важно для безопасности, а не тип привода, говорят эксперты.

Ранее Факты ICTV рассказывали о пяти правилах, как выбрать СТО.

Источник: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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