Кроссовер Mazda CX-3 пережил плановое обновления, и мы решили узнать, какие изменения принес этот рестайлинг.

Обновленная Mazda CX-3 доступна с одним бензиновым двигателем 2,0 л, который в зависимости от типа привода (передний/полный) обладает мощностью 121 л.с. или 150 л.с. Максимальный крутящий момент у обеих версий составляет 206 Нм/2800 об.мин.

Двигатель работает в паре исключительно с 6-ступенчатой АКПП.

Минимальная стоимость переднеприводной Mazda CX-3 составляет около $25 тыс., а топовая полноприводная версия обойдется примерно в $30 тыс.

Факты ICTV решили проверить, как изменился кроссовер Mazda CX-3 по сравнению с предыдущей версией, которая ранее также побывала у нас на тест-драйве.

Дизайн

Если говорить об общей концепции дизайна, то глобально ничего не изменилось.

Немного изменилась радиаторная решетка, в структуре которой появились сдвоенные ламели, а также прибавилось хромированных элементов по всему периметру кузова.

Немного изменились элементы передней оптики и рисунок задних фонарей.

Салон

Панель приборов осталась неизменной, она выполнена в том же мотоциклетном стиле. По центру находится колодец с аналоговым тахометром и спидометром, а по бокам расположены дисплеи с ездовой информацией и данными бортового компьютера.

Рулевое колесо, центральная консоль и мультимедийный дисплей остались без изменений, но изменился материал, которым заменили кожу на торпедо и картах дверей.

Теперь это искусственное микроволокно, которое имитирует замшу, как на новой Mazda6.

Немного видоизменилась консоль управления системой мультимедиа, которая стала более практичной.

Устаревших “ручник” заменили кнопки управления электрическим стояночным тормозом.

Появился подлокотник с небольшим органайзером внутри. Спереди японцы устранили некоторые просчеты, салон стал более практичным и удобным для водителя.

С местом спереди и сзади ситуация не поменялась. Mazda CX-3 построен на базе компактного хэтчбека Mazda2 и не стоит ожидать от него просторного салона.

Второй ряд сидений также стал немного более комфортным и доработанным. Появился подлокотник с подстаканниками, к примеру.

Пространства сзади достаточно для двоих, а вот втроем там будет тесновато, если учесть еще и наличие тоннеля в полу.

Объем багажника – 350 л.

Этого достаточно для городских нужд и закупок в супермаркетах. Для удобства есть фальшпол и ограничительная полка. Запасного колеса в багажнике нет, есть только ремкомплект, который вы найдете под фальшполом.

Динамика

По двигателю и КПП глобальных изменений нет, но незначительное увеличение мощности и крутящего момента есть, если верить цифрам.

Динамики Mazda CX-3 хватает в городе, а для остроты ощущений есть режим спорт. Чего CX-3 не хватает, так это большего клиренса. Как по мне, 160 мм маловато для кроссовера, но одно наличие полного привода уже скрасит зимние будни автомобилиста.

Габаритные размеры:

Длина 4 275 мм

Ширина (с учетом зеркал) 2 049 мм

Высота (с учетом антенны) 1 535 мм

Колесная база 2 570 мм

Клиренс 160 мм

Конструкция подвески осталась прежней. Спереди использована подвеска MacPherson, а сзади торсионная балка.

Mazda CX-3 до рестайлинга казалась мне довольно жесткой на наших дорогах, чего я не могу сказать об обновленной версии. Рейлинговая Mazda CX-3 стала более сбалансированной, как по мне.

Поработали инженеры и над улучшением шумоизоляции, что также ощущается, особенно сзади.

Также хотел бы выделить систему G-Vectoring Control, благодаря которой регулируется крутящий момент двигателя в поворотах и на скользкой дороге, что сказывается на управляемости автомобиля.

Также остался прежним и широкий набор систем безопасности, который включает в себе систему предупреждения о выезде с полосы движения LDWS, систему контроля “мертвых” зон BSM и систему предупреждения о перекрестном движении сзади RCTA.

Кстати, я не нашел в перечне опций адаптивный круиз-контроль, который был в дорестайлинговой версии. Круиз-контроль есть, но без поддержания скорости и дистанции. Попытались немного удешевить за счет упразднения этой опции? Возможно, но решение спорное, как по мне.

Итоги



Обновленная Mazda CX-3 стала более комфортной и практичной в ежедневном использовании.

Посвежел дизайн и изменился подход к набору материалов исполнения в салоне. Теперь это более современный, практичный и сбалансированный кроссовер.

Стоит ли Mazda CX-3 своих денег? Решать, как всегда, вам.



























































































Тест-драйв обновленной Mazda CX-3: что изменилось? / 23 фотографий

Олесь Куница