В Украине хотят возобновить техосмотр для легковых автомобилей и других видов транспорта. Как часто нужно будет его проходить, штрафы и механизмы контроля – в материале Фактов ICTV.

Аварии на дорогах

23 октября 2018 года в центре Киева автокран протаранил 20 легковых автомобилей и грузовик. Обошлось без жертв, но машины разбросало, словно спички.

“Винегрет” из 20 машин возле метро Печерская.

Думаете это произошло, потому что водитель был пьян или лихачил на дорогах? Совсем даже нет, у автокрана просто напросто отказали тормоза. Печальная, но такая знакомая для украинских реалий ситуация.

К примеру, день до этого в Дарницком районе Киева произошла похожая ситуация. Из-за неисправности тормозов военный грузовик попал в ДТП и перевернулся. И таких ситуаций множество.

Почему это происходит

В 2012 году закон об обязательном техосмотре частных машин был нивелирован. Вот и получается, что никто не следил за исправностью автомобилей. Про уровень личной ответственности говорить не приходится: рост числа аварий увеличился.

Но отменили техосмотр не без причин. Процедура прохождения ТО была коррумпированной, а это исключало ее практическую пользу. Но лучше после отмены не стало и с 1 июля 2018 года законопроект частично возобновили. Уже сейчас обязательный техосмотр должны проходить перевозчики, специализирующиеся на международных пассажирских транспортировках. Но это был только первый этап.

Читайте: Как рассчитать акциз на автомобиль

К 1 января 2022 года в Украину планируют вернуть обязательные регулярные техосмотры для легковых автомобилей.

Согласно принятым Украиной обязательствам после подписания в 2014-м Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в нашей стране в течение 5 лет должны опять ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей. Уже с 1 января 2020 года обязательной проверке будут подлежать ТС категорий L3, L4, L5 и L7 та L3e, L4e, L5e и L7e.

Данное требование регламентировано законом О приведении законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта в соответствии с актами Европейского Союза.

Документы

Кроме водительского удостоверения и техпаспорта нужно будет при себе ​​иметь:

свидетельство о пригодности транспортного средства к эксплуатации;

страховой полис.

В статью 17 закона Об автомобильном транспорте (Требования к персоналу автомобильного транспорта) вводят требование к наличию еще одного документа – свидетельства о профессиональной компетентности водителя.

Пункт звучит так: Водитель, который осуществляет перевозки пассажиров транспортным средством, обязан пройти начальную и/или периодическую подготовку, по результатам которой получает свидетельство о профессиональной компетентности водителя, удостоверяющее его компетентность.

Устройства контроля

Транспорт с количеством мест для сидения больше 9 (включая место водителя) и грузовые автомобили массой более 3,5 тонн предлагают оборудовать тахографами.

Справка. Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое в автомобилях. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

Штрафы

Для водителей, которые своевременно не пригнали авто на техосмотр, увеличат штраф с 340 до 1700 гривен.

– Предлагают новую статью об ответственности за нарушение водителем правил управления коммерчески транспортным средством (грузовым или пассажирским ТС – Ред.), – говорит адвокат Александр Босенко.

За нарушение придется заплатить штраф в размере 1700 гривен. Также водителя могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев или прибегнуть к административному наказанию – арест на 5-10 суток.

Без техосмотра

В законе кардинально меняют пункт категории транспорта, которые не подлежат техосмотру. Оттуда вычеркнули легковые автомобили и добавляют следующие виды транспорта:

с конструкционной скоростью не более 25 км/ч;

представляющие историческую ценность и которые не используются на проезжей части;

автомобили, которые используются на спортивных соревнованиях и не ездят по автодорогам;

на которые распространяется дипломатическая неприкосновенность;

перевозящие оборудование цирков и аттракционов с максимальной скоростью не более 40 км/ч;

с объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см;

колесные тракторы, использование которых осуществляется на дорогах общего пользования, с максимальной скоростью 40 км/ч.

Перевоз льготных пассажиров

Кроме изменений, касающихся техосмотра, в законе есть сюрпризы и для маршрутчиков. Недобросовестных водителей, которые отказываются перевозить пассажиров льготных категорий, предлагают штрафовать на 340-1700 гривен. Сейчас это сумма составляла 136 гривен.

Как часто надо проходить?

Техосмотр для легковых автомобилей хотят проводить каждые 2 года, а также в следующих случаях:

регистрации или перерегистрации авто;

смены его собственника;

переоборудования транспортного средства;

выезда за пределы таможенного контроля Украины.

Водителям грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны и такси необходимо проходить техосмотр ежегодно, водителям автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – дважды в год.

Ангелина Малиновская