Компания Nissan планирует отозвать более 450 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами.
Nissan может отозвать более 450 тыс. авто по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости.
Представители компании уточнили, что антиблокировочный насос тормозного привода может протекать на печатную плату, вызывая электрические замыкания и возгорания.
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Отзыву подлежат кроссоверы Murano 2015-2018 годов выпуска и седаны Maxima 2016-2018 годов выпуска, а также внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder 2017-2019 годов.
Ранее Факты ICTV писали, что Volkswagen показал, как будет выглядеть новый электрический кроссовер ID.4, который ожидают в продаже в Европе в 2021 году.
Источник: 10daily
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