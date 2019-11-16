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Бракованные тормоза: Nissan отзывает более 450 тыс. авто

Компания Nissan планирует отозвать более 450 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами.

Бракованные тормоза: Nissan отзывает более 450 тыс. авто

Nissan может отозвать более 450 тыс. авто по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости.

Представители компании уточнили, что антиблокировочный насос тормозного привода может протекать на печатную плату, вызывая электрические замыкания и возгорания.

Читайте: Tesla и VW: названы самые популярные авто в Европе

Отзыву подлежат кроссоверы Murano 2015-2018 годов выпуска и седаны Maxima 2016-2018 годов выпуска, а также внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder 2017-2019 годов.

Ранее Факты ICTV писали, что Volkswagen показал, как будет выглядеть новый электрический кроссовер ID.4, который ожидают в продаже в Европе в 2021 году.

Источник: 10daily

Фото: Dreamstime

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