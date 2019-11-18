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Факты / Lifestyle

Где купить б/у авто в Украине: 4 основных варианта

По сравнению с прошлым годом, украинцы почти в пять раз чаще стали покупать подержанные автомобили. Если ищете, где купить б/у авто в Украине, предлагаем ознакомиться с возможными вариантами.

бу авто

Вариантов, где приобрести подержанный автомобиль, может быть несколько. Среди них стоит выделить следующие: 

У знакомых

Практически нет шансов нарваться на технический и юридический обман, когда  приобретаешь авто у знакомого человека. Однако крайне мала вероятность того, что будет продаваться та марка, которая вас интересует. Главный минус этого варианта – ограниченный выбор. 

На автобазаре

С появлением интернета популярность автобазаров начала стремительно падать. Однако из-за возможности хорошо сбить цену они продолжают существовать. Автовладельцы готовы снизить “рыночную” цену из-за большой конкуренции. 

Как правило, на автобазарах торгуют мужчины за 40 лет, которые неуверенно себя чувствуют в интернете, однако о машинах знают все. Поэтому если хотите “сбить” цену, аргументируйте это логичными доводами. Если заметили обвес из пластика, разрезанную шестерню или чрезмерный тюнинг – смело начинайте торговаться. 

На автобазарах распространено мошенничество, так как покупатели часто приезжают с деньгами. Схема простая: отслеживаются новоприбывшие автомобили и, как только пассажиры уходят, разбивается стекло и вытягивается барсетка. Рекомендуем не брать с собой большую сумму и все ценные вещи держать при себе. 

Читайте: В Украине массово регистрируют б/у авто – 5 самых популярных марок

В автосалонах

Это неплохой вариант для тех, кто ищет, где купить б/у авто. Особенно для 100% уверенности в чистоте оформления сделки. Так вы убережете себя от историй с арестами, угонами и кредитными задолженностями. 

Основной минус этого способа – компания-посредник берет комиссионный процент за свою работу. Также есть вероятность попасть на неидеальное средство в техническом плане, однако этого можно избежать, если приехать на встречу с толковым специалистом. 

На досках объявлений и специализированных сайтах 

Интересные предложения о продаже подержанных автомобилей можно найти на различных досках объявлений: OLX, Besplatka, Авториа, RST.UA и др. Самое главное – не попасть на посредника. В их объявлениях часто нет информации о прошлой эксплуатации, указаны только сухие характеристики или красивый текст с “водой”. 

Напомним, в Украине увеличилось количество регистрации подержанных легковых автомобилей. В октябре 2019 украинцы зарегистрировали 27 тыс. подержанных авто, что на 2,3 раза больше, чем в 2018 году.

Фото: Dreamstime

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