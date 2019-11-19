Во время движения на авто в условиях тумана нужно придерживаться правильной скорости и не совершать опасные маневры.

Коварство тумана в том, что он может настигнуть автомобилиста неожиданно, сократив видимость дороги до края капота. Чтобы добраться в пункт назначения при таких условиях, необходимо выполнять несколько важных рекомендаций.

№1 Ориентация

И ночью, и днем правильно располагать свое транспортное средство на проезжей части при движении в тумане помогают дорожная разметка, ограничительные столбики на обочинах и ярко-красные вешки, которые иногда (жаль, что иногда) дорожники выставляют зимой вдоль трасс. Если данные элементы дорожной инфраструктуры отсутствуют (или скрыты снегом), ориентироваться придется по границе асфальта и обочины, снежному брустверу, колеям и следам других транспортных средств.

Ночью могут помочь светоотражающие дорожные знаки – чтобы лучше видеть их, можно кратковременно “присветить” себе дальним светом фар. Нужно помнить, что на перекрестках осевая линия может отсутствовать, и в такой момент водителю легко потерять ориентацию на дороге. В данном случае лучше снизить скорость и быть готовым к тому, что осевая линия появится в стороне от капота автомобиля.

Линии разметки и навигатор – хорошие ориентиры в тумане.

№2 Свет

Независимо от времени суток, при въезде в туман фары нужно включить немедленно, но только не на дальний свет. Потому что направленные горизонтально вперед лучи “дальнего” (особенно ночью) подсветят взвешенные в воздухе капли воды и создадут перед машиной непроницаемую молочно-белую стену.

Лучше пробивает туман ближний свет, а еще эффективнее работают “противотуманки” – естественно, правильно настроенные. Над самой дорогой обычно концентрация водяных капель наименьшая, и эти фары, расположенные низко и параллельно земле, не подсвечивая водяную взвесь, лучше других освещают поверхность впереди автомобиля.

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Ночью дальности ближнего света и “противотуманок” должно хватить для освещения дороги впереди при условии выбранной безопасной скорости. Днем свет фар нужен в первую очередь, чтобы сделать машину видимой для других участников движения. Противотуманные фары желтого цвета, как и специальные «всепогодные» лампы в основных фарах, благодаря своему спектру излучения улучшают видимость за окном.

№3 Видимость

Туман – это также своего рода вид осадков, который может ухудшить видимость через лобовое стекло, так что не стоит забывать о стеклоочистителях. При длительной езде в очень густом тумане могут запотевать стекла в салоне. Следует отметить, что в машинах без салонных фильтров это происходит раньше, чем у тех моделей, где имеется такой очиститель.

Исключить данное явление помогает перераспределение воздушных потоков системы вентиляции салона (климатической установки) на стекла, а если и это не помогает – активация кондиционера. Чтобы улучшить видимость машины в густом тумане, можно использовать мигание дальним светом фар или же включить аварийную сигнализацию. При необходимости остановки в тумане старайтесь не делать этого на обочине, найдите более глубокий «карман» или съезд с дороги.

№4 Скорость

Как и при езде в обычных условиях, в тумане нужно держать скорость, достаточную для остановки машины при появлении впереди каких-либо препятствий. При этом следует учитывать, что на наших дорогах не редкость старые машины с неисправными габаритными огнями, которые заметны будут лишь с минимального расстояния.

Поэтому безопасной скоростью в тумане могут оказаться кажущиеся мизерными 30–50 км/ч. При езде в тумане по загородным трассам, особенно на большое расстояние, может появиться ложное чувство уверенности в безопасности: дорога знакомая, видна осевая линия и обочина, машина едет с довольно высокой скоростью и ничего нештатного не происходит.

Но тех 40–50 метров, на которые видно вперед шоссе в густом тумане, может не хватить для остановки в случае обнаружения на своей полосе медленно движущегося или стоящего транспорта, другого препятствия. В таких поездках нужно постоянно контролировать свою скорость.

№5 Маневры

Любые маневры, связанные с выездом со своей полосы, в условиях тумана особенно опасны. Самым нежелательным при такой погоде является обгон, поскольку расстояние, необходимое для его полного выполнения (с возвращением на свою полосу) зачастую в несколько раз превышает дистанцию видимости. Так что при малейших сомнениях от обгона лучше отказаться, отложив его до более удобного места – свободного от тумана участка местности, отрезка дороги с несколькими полосами движения в попутном направлении или до населенного пункта, где идущий впереди «медленный» автомобиль снизит скорость.

Нужно отметить, что в тумане днем обгонять опаснее, нежели ночью, поскольку свет фар встречного авто в темное время суток гораздо заметнее – хотя оценить расстояние для него все так же трудно.

При необходимости свернуть с основной трассы нужно убедиться, что вы поворачиваете точно на ответвление дороги, а не куда-нибудь в кювет. Опасность в том, что второстепенная дорога может не иметь разметки и ограничительных столбиков на обочинах, которые могли бы служить ориентирами.

При этом нужно постараться как можно скорее покинуть полосы движения, если по какой-либо причине пришлось остановиться или просто замедлиться (поворот, потеря ориентации, поломка). Пребывание на дороге в таком положении повышает риск столкновения – в первую очередь с едущими сзади автомобилями.

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