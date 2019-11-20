20 ноября в Украине вступили в силу штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине. О том, как выбрать автокресло – в материале Фактов ICTV.

Вопрос о том, как выбрать автокресло стал особенно актуальным после принятия парламентом закона Украины О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Теперь украинские водители будут платить штраф за перевозку детей без автокресла. За такое нарушение необходимо будет заплатить 510 грн, а если совершенное повторится в течение года – 850 грн.

Выбрать автокресло для ребенка – задача не из легких. Покупая его необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов – пластик, из которого сделано автокресло, оббивку, гарантию, ремни и универсальность.

Факты ICTV собрали пять полезных советов, как выбрать детское автокресло.

Качество пластика

Некоторые производители с целью экономии средств изготавливают автокресла из вторсырья. Такие кресла служат до пяти лет и при ударе трескаются.

Изделия из качественного пластика при ударе деформируются и служат до 15 лет.

Определить можно по стоимости – хороший пластик не может быть дешевым.

Обивка

Необходимо, чтобы ткань не была окрашена.

Она должна иметь грязезащитную и антибактериальная пропитку. Обивку можно стирать при 30 градусах.

Гарантия

На качественное автокресло должна быть гарантия минимум 2 года.

Ремни безопасности

Если ребенок весит больше 18 кг и ростом выше метра – кресло можно фиксировать трехточечным ремнем, как взрослого человека.

В автокресле нужно перевозить ребенка ростом менее 1,45 м. Крепления ремней безопасности обычного автомобиля рассчитаны на человека выше 1,45 м. То есть, если ребенка пристегнуть, как взрослого, то ремни пройдут в области шеи и живота и при торможении ребенок будет травмирован.

Универсальные и возрастные автокресла

Автокресла делятся на универсальные, которые рассчитаны на детей весом от 9 кг до 36 кг и возрастные – от рождения группа 0+ , до года, для детей до 18 кг и так далее.

К проверенным производителям относятся Recaro, Romer и STM.

Для того, чтобы выбрать кресло необходимо понять, как часто ребенок ездит в авто. Если часто, то лучше выбрать автокресло соответствующей группы. Если не очень часто, то подойдет универсальное, которое дешевле по цене.

К слову, закон о введении штрафов за перевозку детей в автомобиле без детского автокресла будет касаться и такси.