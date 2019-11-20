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Водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла с 20 ноября

20 ноября вступили в силу штрафы за нарушение правил перевозки детей. Сколько будут платить водители за перевозку детей без автокресла, расскажут Факты ICTV.

Водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла с 20 ноября

Штрафы за перевозку детей без автокресел 20 ноября вступили в силу, потому что 19 ноября соответствующий закон №224-IX опубликован в официальном парламентском издании Голос Украины.

Согласно документу, за нарушение правил перевозки детей водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов (510 грн), повторное нарушение в течение года – 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Які штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Напомним, 29 октября Рада приняла закон О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей. А 15 ноября президент Владимир Зеленский его подписал.

Источник: Голос України

Фото: Dreamstime

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