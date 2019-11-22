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Когда в Украине заработают цифровые права и техпаспорт

Цифровые водительские права и техпаспорт автомобиля заработают в Украине в декабре 2019 года.

Когда в Украине заработают цифровые права и техпаспорт

Министерстве цифровой трансформации планирует в середине декабря провести презентацию первых услуг мобильном приложении Действие – цифровые водительские права и техпаспорт.

– Первый релиз мобильного приложения заработает с водительскими правами и техпаспортом. Фактически, их показывают патрульной полиции, которая должна иметь планшеты, подключенные к соответствующему реестру. Так, полицейские с помощью QR-кода на правах проверят в соответствующем реестре, что машина принадлежит вам и у вас есть права, – отметил заместитель главы Минцифры Алексей Вискуб.

Затем в мобильном приложении должны появиться и другие документы: студенческий билет, налоговый номер и паспорт.

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– Примерно в первом квартале следующего года мы планируем выйти даже на цифровой паспорт гражданина. Безусловно, он будет с ограниченным использованием. Есть довольно сложные кейсы, где используют паспорт, но для того, чтобы сесть на поезд или внутренние авиаперевозки, смартфона будет достаточно, – добавил Алексей Вискуб.

Ранее Факты ICTV писали, что в центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис для проверки наличия платных номерных знаков, которые выдаются по желанию владельцев легковушек.

Источник: Громадське

Фото: Unsplash

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