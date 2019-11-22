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Факты / Lifestyle

Tesla представила пикап Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck сможет буксировать прицеп весом более шести тонн и будет стоить от $40 тыс.

Tesla представила пикап Cybertruck

Американская компания Tesla в ночь на пятницу, 22 ноября, представила электрический пикап Cybertruck.

Первое, что бросается в глаза – футуристический дизайн машины. По словам основателя компании Илона Маска, экстерьер Cybertruck сделан по образцу научно-фантастического фильма Бегущий по лезвию.

По словам Маска, новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

Грузоподъемность пикапа составляет 3,5 тыс. фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тыс. фунтов (6,4 тонны).

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На одном заряде электрокар сможет проехать примерно 400, 500 и 800 км, в зависимости от комплектации.

Tesla представила пикап Cybertruck / 4 фотографии

В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.

Самый маленький ценник на Cybertrack будет установлен на $39 990. Топовую версию пикапа можно будет купить за $69 990.

Напомним, Tesla Model 3 стала вторым электрокаром, который попал в список самых безопасных авто.

Фото: Tesla

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