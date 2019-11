Американская компания Tesla в ночь на пятницу, 22 ноября, представила электрический пикап Cybertruck.

Первое, что бросается в глаза – футуристический дизайн машины. По словам основателя компании Илона Маска, экстерьер Cybertruck сделан по образцу научно-фантастического фильма Бегущий по лезвию.

По словам Маска, новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

To prove that the #Cybertruck‘s doors were strong, Elon Musk had someone take a sledgehammer to the new Tesla pickup. https://t.co/rCiOrY8bXq pic.twitter.com/50rLbEZ765

— WIRED (@WIRED) November 22, 2019