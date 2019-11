Новый электрический пикап Tesla Cybertruck поражает не только своим футуристическим дизайном, динамикой и запасом хода, но и другими инновациями.

Бронированное стекло

Хотя на презентации стекло Cybertruck разбилось от попадания металлического шарика, ранние эксперименты показали, что стекло пикапа может выдерживать такие испытания.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019