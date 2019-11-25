Пикап Tesla Cybertruck – настоящая рабочая лошадка, к которой можно подключить даже электропилу.

Новый электрический пикап Tesla Cybertruck поражает не только своим футуристическим дизайном, динамикой и запасом хода, но и другими инновациями.

Бронированное стекло

Хотя на презентации стекло Cybertruck разбилось от попадания металлического шарика, ранние эксперименты показали, что стекло пикапа может выдерживать такие испытания.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

К слову, кузов новинки выплавлен из стали, что и космические корабли SpaceX.

Солнечные батареи

Если доплатить, то Tesla установит на ваш Cybertruck солнечные панели. По словам Маска, панели на крышке грузовой платформы смогут обеспечить дополнительные 24 км запаса хода (к 800 км хода от батарей).

А с опционными выдвижными крыльями-панелями получился даже плюс 48-65 км.

Передвижная электростанция

Пикап Tesla разработан так, чтобы в первую очередь не поражать людей на улицах, а быть рабочей лошадкой. Так, создатели продумали возможность подключать к автомобилю спецоборудование вроде электропилы или отбойного молотка.

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Квадроцикл в кузове

На презентации Cybertruck было показано, как в кузов пикапа легко заезжает квадроцикл, который является электрическим. Маск также сообщил, что квадроцикл, который продается как опция, сможет подзаряжаться от батареи пикапа.

Автопилот

Автопилот – фирменная фишка всех Tesla и Cybertruck в этом плане – не исключение. Пока такой опции нет ни у одного пикапа на рынке.

Как сообщалось, электрический пикап Tesla Cybertruck будет стоить от $40 тыс.