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Бывший суббренд Chery выпускает бюджетный кроссовер

Китайская марка Cowin, которая откололась от автогиганта Chery, готовит к выходу свой четвертый автомобиль.

Бывший суббренд Chery выпускает бюджетный кроссовер

Китайская марка Cowin, которая когда-то была бюджетным суббрендом Chery, показала дизайн нового SUV.

Название машины пока держится в тайне, но известен ее внутризаводской индекс – FX11.

По трем эскизам грядущей новинки можно сказать, что FX11 роднит с материнской компанией разве что оформление кормы.

Бывший суббренд Chery выпускает бюджетный кроссовер / 2 фотографии

Передняя часть авто выглядит самобытно – у кроссовера массивная радиаторная решетка, агрессивный бампер и оптика с L-образными светодиодными вставками.

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Отметим, что сейчас с конвеера Cowin сходят всего три модели: седан E3, паркетники X3 и X5, в которые можно узнать перелицованные модели Chery.

Напомним, Kia показала прототип электрокара с креслами, которые способны раскладываться в кровати.

Источник: Колеса

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