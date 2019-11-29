Эксперты отмечают, что в последнее время среди украинцев вырос спрос на покупку новых недорогих автомобилей.

Не знаете, как выбрать лучшее бюджетное авто 2019 года? Читайте наш рейтинг Топ-5 дешевых вариантов.

Место №1. ZAZ Sens

ZAZ Sens – самый дешевый автомобиль на украинском рынке. Его можно приобрести, имея на руках от 177 тыс. грн. Модель – отечественный аналог Daewoo Lanos, которые когда-то производились в Запорожье.

Машина оснащена мелитопольским двигателем. Ее нельзя назвать сверхнадежной, зато проблем с запчастями точно не будет.

Место №2. Lada Granta

Второе место среди самых недорогих автомобилей в Украине досталось российской Lada Granta. Ее стоимость стартует от 214 тыс. грн. В минимальной комплектации модель оснащена бензиновым мотором на 1,6 л, мощностью 87 л. с. Средний расход топлива на 100 км – 7,2 л.

Кабмин ввел запрет на импорт этих автомобилей с 1 января 2020 года, так что Lada недолго останется среди price-лидеров.

Место №3. Ravon R4

Этот седан В-класса относительно недавно появился на рынке Украины. Модель выпускается на заводе в Узбекистане, который производит известные украинцам Daewoo Matiz.

Автомобиль идет с бензиновым двигателем на 1,5 л, работающим либо на механике, либо на автомате. Ravon R4 можно найти по цене от 241 тыс. грн.

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Место №4. Peugeot 301

Это один из самых доступных седанов европейского производства, стоимость которого стартует от 279 тыс. грн. Технические характеристики Peugeot практически идентичны Citroën C-Elysée, но Citroën обойдется дороже.

Этот автомобиль заслуживает титул Лучшее бюджетное авто 2019, как минимум, за приличный объем багажника (506 л) и пять полноценных мест в салоне.

Место №5. Renault Logan

Считается одним из самых продаваемых седанов в Украине. Марка сочетает в себе современный дизайн, технологичность, практичность, надежность и выгодную цену. При этом багажник у Renault Logan вместительнее, чем у Peugeot 301 – 510 л.

В самом бюджетном исполнении Logan оснащен 1,2-литровым двигателем, мощностью 75 л. с. А средний расход топлива – 6,8 л. Обойдется он минимум в 280 тыс. грн.

Напомним, с 20 ноября в Украине вступили в силу штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине. О том, как выбрать автокресло – в материале Фактов ICTV.