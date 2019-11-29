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Факты / Lifestyle

Музыка в машину: советы по выбору и безопасности

Музыка – неотъемлемая часть любой поездки, но она может и снижать внимание водителя. Факты ICTV разобрались, какая музыка в машину больше всего подходит для безопасной поездки.

Музыка в машину: советы по выбору и безопасности

Оказывается, от музыкального вкуса водителя автомобиля зависит то, насколько высока вероятность того, что он попадет в ДТП. 

Громкая музыка в машину

Украинских водителей могут оштрафовать за превышение скорости, езду в пьяном виде или несоблюдение правил парковки, но в ПДД ничего не написано о громкой музыке в салоне. 

А такое правило стоило бы внести, ведь прослушивание песен на всю громкость – это угроза для жизни. Такая музыка для автомобилей мешает услышать предупреждающие сигналы других участников дорожного движения. 

Кроме того, в ходе исследования Южно-китайского технологического университета выяснилось, что музыка с ритмом более 120 ударов в минуту негативно сказывается на стиле вождения. Водители, которые слушали быстрые треки в стиле рок, панк, хип-хоп, R’n’B, совершали резкие маневры и превышали скорость. 

По дороге на работу

Начните свое утро с позитивной музыки. Британские специалисты рекомендуют в это время слушать специальные утренние радиопрограммы или спокойные треки. 

Читайте: Музыка в дорогу: топ-100 треков для авто

По дороге домой

А вот возвращаясь домой с работы, не стоит увлекаться спокойной музыкой, особенно если путь лежит через пробки. Есть риск слишком расслабиться и потерять управление. Оптимальный выбор музыки после работы – джаз. Он ненавязчивый, снимает напряжение, но не настолько, чтобы приспать внимательность. 

Классическая музыка для автомобилей

Классические произведения считаются суперполезными, но не все их рекомендуется слушать в машине. Например, некоторые произведения Вагнера, Листа и Паганини вызывают тревожность, а это не лучшая эмоция за рулем. 

А вот от творчества Моцарта, Чайковского, Россини и Мендельсона можно не отказываться. 

Плейлист в дорогу

В долгой дороге старайтесь слушать треки, которые вам нравятся, которым вы с радостью подпеваете. Желательно, чтобы песни не были однообразными, иначе они могут усыпить бдительность. 

Мы подобрали несколько композиций, которые помогут не заснуть в дороге: 

Red Hot Chili Peppers – Snow

Бумбокс – Твій на 100%

U2 – Beautiful Day

CHVRCHES – Leave A Trace

The Cranberries – Animal Instinct

Где скачать

На многих музыкальных порталах можно найти готовые подборки, которые так и называются – Музыка в машину

Если нет настроения на музыку, можно слушать аудиокниги или начать изучать иностранный язык. 

Факты ICTV также собрали для вас ТОП самых популярных песен в 2019 году.

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